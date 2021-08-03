الياس ابو رشيد بطلاً للدراجات الجبلية للمرة السادسة

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نظم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق بطولة لبنان للدراجات الجبلية للعام الجاري بمشاركة لاعبي خمس جمعيات إتحادية وفريق قوى الامن في ضهور الشوير .

فاز بالسباق حامل لقب بطل لبنان لخمس مرات ،لاعب نادي شبيبة سلعاتا الياس أبو رشيد ، الذي تصدّر السباق من البداية على أقرب منافسيه الوصيف زاهر الحاج بعشر دقائق قاطعاً مسافة السباق (6 دورات) بساعة و12 دقيقة و 6 ثانية ، ليحتل عبدالله سلوم لاعب نادي عاليه المركز الثالث .

وهنا النتائج الفنية للسباق:

1- الياس ابو رشيد(نادي شبيبة سلعاتا) : ساعة 12د 6ث

2- زاهر الحاج (نادي عاليه للدراجات) :ساعة 22د 55ث

3- عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات): ساعة 23د و11ث

4- شربل بتيش (ماونت سبورتس كفردبيان): بفارق دورة

5- قاسم جابر (قوى الامن) : بفارق دورتين.

ختاما وزع البطل الأسبق و المغامررالعالمي مكسيم شعيا الكؤوس على الفائزين بحضور عشاق اللعبة و اعضاء الاتحاد اللبناني للدراجات وممثل عصام مبارك مالك " ميزون دو سكي" وكيل دراجات "سكوت" راعية نشاطات الاتحاد اللبناني للدراجات.

جرى السباق بإشراف مدير السباق قيصر سلوم الذي تولى إعداد المسار، وحضور فرقة إسعاف وطوارئ من الصليب الأحمر اللبناني والرعاية التأمينية لشركة "كومرشال انشورانس".

على صعيد آخر، اعلن الاتحاد عن مشاركة البطل مكسيم شعيا في بطولة العالم للدراجة الجبلية لفئة الماسترز والتي ستقام في ايطاليا الشهر المقبل.