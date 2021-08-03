رماية: طنّوس الخوري بطل المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ)

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثالثة لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) للفئة "أ" والتي اجريت على حقل "نادي شتورة كاونتري كلوب".شارك في المسابقة 26 رامياً وحضرها رئيس النادي المضيف جورج عاصي .وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-طنوس الخوري : 118/125

-وائل أبي رميا : 112/125

-ماريو قزحيا : 111/125

-سركيس موسى : 111/125

-أشرف علّوش : 110/125

-فكتور الجميّل : 107/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدةعلى 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي أشرف علوش اذ حصل على 16 من أصل 25

-المركز الخامس الرامي سركيس موسى اذ حصل على 21 من أصل 30

-المركز الرابع الرامي فكتور الجميل اذ حصل على 29 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي وائل أبي رميا اذ حصل على 34 طبق من أصل 40

-المركز الثاني الرامي ماريو قزحيا الذي سجل 41 إصابة من أصل 50 طبق.

واحرز المركز الاول الرامي طنوس الخوري وحصل على 42 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي هاشم.

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