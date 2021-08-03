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"رواسب" كورونا تلاحق هاميلتون

3
AUGUST
2021
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اعترف سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا -1، بأنه لا يزال يعاني من رواسب إصابته بكوفيد-19 قبل أشهر وذلك بعد شعوره بالدوار في نهاية سباق جائزة المجر الكبرى الذي أنهاه في المركز الثالث قبل أن يرتقي إلى الثاني بسبب العقوبة التي انزلها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بالالماني سيباستيان فيتل (استون مارتن).
 
وبدا واضحا أن هاميلتون الذي انتزع صدارة ترتيب بطولة العالم بفارق ثماني نقاط من الهولندي ماكس فيرستابن بعد سباق الأحد، ليس على ما يرام لدى صعوده على منصة التتويج، كما أنه لم يشارك في المؤتمر الصحافي المخصص للسائقين الثلاثة الأوائل لأنه كان توجه لزيارة الطبيب.
 
وقال هاميلتون بعد ساعات من السباق "أنا في حالة جيدة الآن. شعرت بالدوار على المنصة. أكافح طوال هذا العام لكي أكون في أفضل حالة صحية لي بعدما حصل نهاية العام الماضي (إصابته بفيروس كورونا) ولا زلت اكافح، انها معركة".
 
لقاح أم لا لقاح؟ تلك هي المسألة
 
ونقلت "لإرانس برس عن هاميلتون قوله: "لم أتحدث في هذا الموضوع إلى أحد، لكني أعتقد بأن رواسب كوفيد-19 لا تزال موجودة. لا زلت اتذكر مضاعفات الإصابة بالفيروس وباتت التدريبات مختلفة منذ ذلك الحين. مستوى التعب الذي تعاني منه مختلف وهو تحد حقيقي".
 
وأوضح "استمر في التدريبات والاستعداد بأفضل طريقة ممكنة. اليوم لا أدري ماذا حصل لي بالضبط. ربما هو اجتفاف (نقص الماء في الجسد)، لا أدري لكني ما هو أكيد بأنني لم اختير اي شيء مماثل سابقا في حياتي".
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