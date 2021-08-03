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طوكيو 2020.. المصارعة المصرية سمر حمزة تعلن اعتزالها

3
AUGUST
2021
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وضعت المصرية سمر حمزة، يوم الاثنين، حدا لمسيرتها مع المصارعة، وذلك عقب خروجها المبكر من منافسات أولمبياد طوكيو.
 
وفي منشور مطول، سردت سمر حمزة مسيرتها مع المصارعة، معلنة الاكتفاء بما قدمته.
 
وكتبت المصارعة المصرية على حسابها بموقع "أنستغرام": "تعالوا نحكي حدوته .. أنا سمر حمزة، بدأت ممارسة المصارعة عام 2013 بعمر 18 سنة. شاركت في بطولة إفريقيا لأول مرة عام 2014، وفزت بالبطولة وحافظت على لقبي وهو شيء لا يحدث في المصارعة النسائية وبالذات في وزن 76 كلغم.
 
وقالت "شاركت في العديد من البطولات الدولية بعد ذلك، لم أخرج إلا لأربعة معسكرات فقط طوال هذه الفترة ومدتها 10 أيام فقط. من يتواجد معنا في الأولمبياد يخوض معسكرات وتدريبات أكثر من ذلك.
 
 وأضافت النجمة المصرية "فخورة بالمصارعة النسائية وبما وصلنا له ووضعنا مصر على خريطة العالم، لم أقصر وبذلت كل ما أملك من تدريبات وجهد لأصل إلى هنا."
 
وتابعت "وظيفة اللاعب التدريب وليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرته الرياضية، شكرا لكل من كان بجانبي، مدربي وزملائي. أعلن اكتفائي بذلك وشكرا لهذه التجربة التي علمتني الكثير."
 
وتمتلك المصارعة المصرية سجلا حافلا على مستوى اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولة الدولية.
 
وخسرت المصارعة المصرية أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا بنتيجة (12-16) في الدور الـ16 لمنافسات المصارعة لوزن 76 كيلوغراما للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي تستضيفها طوكيو.
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