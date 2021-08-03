living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أولمبياد طوكيو.. البقالي يخرج من تصفيات 1500 م ويشرح السبب

3
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم يتمكن المغربي سفيان البقالي، من استكمال تصفيات سباق 1500 متر في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو، الثلاثاء، وقبل مرور يوم واحد على فوزه بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع.
وشارك البقالي، الذي منح المغرب أول ميدالية أولمبية في طوكيو يوم الاثنين، في التصفيات الثالثة لسباق 1500 متر، لكنه خرج من اللفة الأخيرة وبدا أنه يعاني من إرهاق كبير.
 
وقال البقالي: "لقد احتفلت كثيرا، وأنا سعيد جدا أني أصبحت بطلا أولمبيا. لكني ذهبت إلى الفراش في الخامسة صباحا، لذا كنت أشعر بالإرهاق والتنافس في هذا السباق".
 
لكن في المقابل تأهل مغربي آخر إلى الدور قبل النهائي وهو عبد اللطيف صديقي، بعدما احتل المركز الخامس في أول مرحلة للتصفيات.
 
وشق الكيني تيموثي تشيريوت، بطل العالم، طريقه إلى قبل النهائي في سعيه نحو حصد الميدالية الذهبية.
 
وبدأ تشيريوت التصفيات بسرعة، كما هي عادة متسابقي كينيا، وتصدر أغلب فترات السباق، لكنه احتل في النهاية المركز الثاني خلف البلجيكي إسماعيل الدبجاني.
 
وكان تشيريوت قد أخفق في التأهل إلى طوكيو، بعدما احتل المركز الرابع في التصفيات الكينية في يونيو، لكنه تأهل بسبب عدم مطابقة أحد المتأهلين متطلبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
 
وتعافى تشيريوت بشكل رائع بعد ذلك، وفاز بلقاء في الدوري الماسي في ستوكهولم، ثم انتصر في موناكو في يوليو، وسجل ثلاث دقائق و28.28 ثانية في أفضل زمن هذا العام.
 
وإلى جانب تشيريوت، تأهل أيضا إلى قبل النهائي المقرر إقامته يوم الخميس مواطنه أبل كيبسانج، الذي سجل ثلاث دقائق و40.68 ثانية.
 
وحافظ النرويجي ياكوب إنجبريجتسن، صاحب ثالث أسرع زمن هذا العام، على آماله في حصد ميدالية واحتل المركز الرابع في تصفياته وتأهل أيضا إلى الدور التالي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout