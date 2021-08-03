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الصورة الصادمة.. "كرش" نيمار يثير قلق جماهير سان جرمان

3
AUGUST
2021
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قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، أثارت الهيئة التي ظهر بها البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان قلق جماهير الفريق.
 
وبدا نيمار بدينا ويمتلك "كرشا"، في صور التقطت له أثناء استمتاعه بالعطلة بعد نهاية بطولة "كوبا أميركا"، التي خسرتها البرازيل في النهائي على يد الأرجنتين.
 
وحسب راديو "مونتي كارلو"، فإن مشجعي باريس سان جرمان قلقون من صور نجم الفريق، الذي انتقل إلى العاصمة الفرنسية في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.
 
وقارن مشجعون بين مظهر نيمار ومواطنه المعتزل الظاهرة رونالدو، الذي زاد وزنه كثيرا في أواخر مسيرته الكروية، وعلق بعضهم بأن نيمار سيلحق به رغم أن عمره الآن 29 عاما فقط.
 
لكن تقارير صحفية فرنسية قالت إنه من المحتمل ألا يستغرق نيمار وقتا طويلا للتخلص من الكيلوغرامات الإضافية، عند انتهاء عطلته وعودته إلى ملعب "بارك دي برنس" مرة أخرى.
 
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي السبت، ويحل باريس سان جرمان ضيفا على تروا في المرحلة الأولى، الأحد.
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