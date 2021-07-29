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رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف: الصيف الحالي سيكون واعداً بالنشاطات

29
JULY
2021
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تمنى رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف  التوفيق للأندية المشاركة في بطولة لبنان للفئات العمرية التي ستنطلق الجمعة 30 تموز الجاري وفي مسابقة كأس الصيف التي ستنطلق في 5 آب المقبل.
 
واضاف "منذ انتخاب اللجنة الادارية الجديدة للاتحاد في كانون الأول الفائت عملنا على وضع خطة لتحريك النشاط الاداري والتحكيمي والتدريبي والفني للاتحاد.ولقد شارك  اللاعبون واللاعبات في بطولات ودورات بالكرة الطائرة الشاطئية ومنها تصفيات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليابان حالياً حتى 8 آب المقبل وبطولة آسيا للناشئين في تايلاندا وفي الجائزة الكبرى لقطر ضمن الدوري العالمي.وعلى الصعيد التدريبي نظمنا دورات للمدربين ومنها دورة دراسة مستوى ثان تحت اشراف الاتحاد الدولي بمشاركة كثيفة الى جانب دورة مدربين في الكرة الطائرة الشاطئية وكانت ناجحة ايضاً".
 
وتابع القاصوف"عائلة  لعبة الكرة الطائرة كبيرة وتعشق اللعبة والصيف الجاري سيكون واعداً فبطولة الفئات العمرية ستشهد مشاركة خمسين فريق فيها(اناث وذكور) ومسابقة كأس الصيف ستشهد مشاركة 18 فريق وهنالك دورة تصفية ستقام في 5 و6 و7 آب بين ثلاثة أندية ليتأهل ناد واحد ليكتمل عقد المجموعات لتنطلق المسابقة رسمياُ في 9 آب المقبل.
 
واتمنى التوفيق لجميع الفرق  في هذين الاستحقاقين الهامين".وتحدث القاصوف عن اقامة بطولة لبنان للطائرة الشاطئية للرجال والسيدات والفئات العمرية الشهر المقبل وستكون بطولة الرجال والسيدات برعاية "اكس. اكس. أل انيرجي".وبهذه المناسبة أود ان اشكر ،باسم اللجنة الادارية للاتحاد ،الرئيس السابق للاتحاد ورئيس مجلس ادارة شركة "أبي رميا اخوان" ميشال ابي رميا على هذه الرعاية وهذا الأمر ليس بجديد عليه وعلى الشركة الراعية .وسيتم نقل بطولة الكرة الطائرة الشاطئية مباشرة على شاشة محطة الـ"أو. تي. في" ونحن نشكر القيّمين على المحطة المذكورة التي تواكب اللعبة منذ سنوات طويلة ".وأكد القاصوف ان بطولة لبنان للرجال في الكرة الطائرة ستنطلق في تشرين الأول المقبل على ان تليها باقي  البطولات تباعاً "وأدعو الأندية الى  وضع خطة والبدء بتحضيراتها منذ الآن".
 
ووجّه القاصوف الشكر الى عائلة اللعبة من اداريين ومدربين وفنيين وحكام ولاعبين ولاعبات والكادر الاداري لمكتب الاتحاد  على الشغف الكبير باللعبة مشيراً الى ان اللجنة الادارية للاتحاد لن توفّر اي جهد من أجل مصلحة لعبة الكرة الطائرة.ودعا القاصوف عشاق اللعبة الى مواكبة كأس الصيف وبطولة الفئات العمرية لاعادة اجواء المهرجانات الصيفية التي كانت تقام في البلدات والقرى اللبنانية في السابق .
 
وفي الختام وجّه القاصوف الشكر الى رجال والصحافة والاعلام الذين يواكبون اخبار الاتحاد واللعبة.
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