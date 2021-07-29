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فيديو يكشف ما قاله مدرب مصر للاعبيه قبل تسجيل هدف الاطمئنان في أستراليا

29
JULY
2021
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انتشر فيديو لمدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، وهو يوجه تعليمات للاعبيه قبل تسجيلهم الهدف الثاني في شباك منتخب أستراليا، خلال مواجهة جمعت المنتخبين أمس الأربعاء .
 
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، غريب وهو يحذر لاعبيه في اللحظات الأخيرة من المباراة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف، بقوله: "لو ما جبناش جون (هدف) دلوقتي هنندم".
 
ونجح المصريون بالفعل في تسجيل الهدف الثاني عبر عمار حمدي، في الدقيقة 85، وهو الهدف الذي أمن فوز "الفراعنة" بالمباراة.
 
وبفضل هذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع إسبانيا (1-1).
 
وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية كأول المجموعة الثالثة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط، ورافقه منتخب مصر كوصيف المجموعة.
 
وضرب منتخب "الفراعنة" موعدا في دور الثمانية مع المنتخب البرازيلي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة.
 
وتقام مواجهة مصر والبرازيل المرتقبة، السبت المقبل.
 
 
 
روسيا اليوم
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