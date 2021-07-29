بعد إهانة عنصرية على الهواء.. مسؤول ألماني يعتذر من دراج جزائري

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أبدى المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات باتريك موستر اعتذاره بعد تصريحاته العنصرية تجاه الدراج الجزائري عز الدين لعقاب خلال بث مباشر لسباق دراجات في أولمبياد طوكيو.

وخلال بث منافسات السباق عبر شبكة "ايه ار دي" التلفزيونية الألمانية، حث موستر مواطنه الدراج نيكياس آرندت على ملاحقة منافسه الجزائري عز الدين لعقاب أثناء التوقف في استراحة لشرب الماء، وإيمانويل غبريغزابهير من أريتريا.

والتقط الميكروفون موستر وهو يحث الدراج الألماني قائلا: "أسبق رعاة الإبل! هيا تجاوزهم!"، وتمكن مشاهدين من رؤية الحادثة وسماع صوت موستر، ما تطلب تدخل معلق القناة الألمانية فلوريان ناس على الفور.

وقال ناس: "كان هذا صوت باتريك موستر وهو يهتف، ويجب أن أكون صادقا: إذا فهمت حقا ما كان يناديه، فهذا خطأ فادح. الكلمات تخذلني". وأضاف: "شيء من هذا القبيل لا مكان له في الرياضة. آسف، لا أستطيع التفكير في أي شيء. وعليك أن تكون على دراية بهذا عندما تشارك في سباق دولي حيث تم إعداد الكاميرات والميكروفونات".

وفي معرض اعتذاره عن كلماته قال موستر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في خضم اللحظة ومع الضغط الذي عانينا منه في تلك اللحظة، أسأت اختيار الكلمات، أنا آسف، يمكنني فقط أن أعتذر بعمق، لا أقلل من قيمة أي شخص". وأضاف بالقول: "لدينا العديد من الأصدقاء من أصول من شمال إفريقيا، كما قلت أنا آسف".

من جانبه أوضح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية أنه يساند القيم الأولمبية للاحترام واللعب النظيف والتسامح، وأنه سيجتمع بموستر بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أهمية الاعتذار الذي تقدم به المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات.