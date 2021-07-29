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الأولمبياد.. مصر تهزم اليابان وتقترب من ربع نهائي اليد

29
JULY
2021
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حقق المنتخب المصري، الأربعاء، انتصاره الثاني في مسابقة كرة اليد في أولمبياد طوكيو، بفوزه على اليابان المضيفة 33-29، مقتربا من ربع النهائي، في حين مني المنتخب البحريني بخسارته الثالثة تواليا، بعد سقوطه أمام بطل العالم وحامل ذهبية أولمبياد ريو 2016 الدنمارك، 21-31، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
 
 
وتتصدر الدنمارك المجموعة بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، فيما يحتل بطل إفريقيا المركز الثالث بأربع نقاط، قبل مباراته المنتظرة أمام السويد الوصيفة، والفائزة على البرتغال 29-28 بست نقاط أيضا، من أجل حجز بطاقته للأدوار الإقصائية، ليعود ويلاقي المنتخب البحريني في اختتام المنافسات.
 
ويتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.
 
واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز بنتيجة 37-31 على البرتغال، التي تخوض باكورة مشاركاتها الأولمبية، قبل أن يسقطوا أمام الدنمارك في مواجهة قوية تقدموا فيها في نهاية الشوط الأول 15-14، قبل أن يخرجوا خاسرين 32-27.
 
وتألق بطل إفريقيا في سابع مشاركة أولمبية له أمام صاحب الأرض، حيث بلغت فعاليته 65 في المئة، فيما نجح في 12 تسديدة من أصل 16 من الأمتار الستة و4 من أصل 9 من الأمتار التسعة و4 من 4 من الأمتار السبعة.
 
وتألق في صفوف المنتخب المصري المخضرم أحمد الأحمر (37 عاما) الذي يلعب في صفوف الزمالك ويخوض ثالث ألعاب أولمبية له، وسيعتزل في نهاية دورة طوكيو، بتسجيله 8 أهداف، يليه يحيى عمر مع 7 أهداف وعمر الوكيل صاحب 5 أهداف.
 
وفي المباراة الثانية، عجز المنتخب البحريني عن مجاراة بطلة العالم التي سيطرت على المباراة منذ البداية حتى النهاية (21-31).
 
وتألق في صفوفها يوهان هانسن بتسجيله 6 أهداف من 6 محاولات، وساهم زميلاه القائد المخضرم ميكيل هانسن (33 عاما) وماتياس غيدسل بتسجيل خمسة وأربعة أهداف تواليا.
 
في المقابل، تقاسم في صفوف الخاسر المهمات الهجومية الرباعي الثلاثي أحمد فضول ومحمد علي وأحمد المقابي ومحمد حبيب مع 3 أهداف لكل منهم.
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