أولمبياد طوكيو.. تحذير رسمي لمدرب صفع لاعبته

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وجه الاتحاد الدولي للجودو تحذيرا للمدرب كلاوديو بوسا، إثر صفعه لاعبته الألمانية مارتينا ترايدوس "لتحفيزها" قبل خوضها مباراة ضمن دور الـ32 عن فئة سيدات 63 كلغ في الأولمبياد.

وأثار سلوك المدرب الألماني استياء متابعي اللعبة، حين قام بمسكها من البدلة الرياضية وهزها بقوة ثم صفعها بقوة مرتين على وجهها سعياً منه لمنح اللاعبة جرعة من الحماس الزائد.

لكن اللاعبة مارتينا ترايدوس دافعت عن مدربها كلاوديو بوسا، وقالت حاملة برونزية قبل عامين، والتي أدارت وجهها قبل دخول الحلبة لمدربها: "هذا الضرب يشحن طاقتي".

وعلقت اللاعبة الألمانية عبر إنستغرام قائلة: "يبدو أنه لم يضربني بشكل كاف، تمنيت لو تصدرت وسائل الإعلام بشكل مختلف. لا تقلقوا علي، قلت سلفا إن هذا تقليد اخترته قبل النزالات ومدربي ينفذ فقط ما أطلبه منه كي يطلق العنان لمهاراتي".