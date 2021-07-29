آخرها "فاران".. تاريخ "صفقات النجوم" بين مان يونايتد والملكي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع مدافع ريال مدريد الإسباني، رافايل فاران، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر، حوالي 45 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

ولا تعد تلك الصفقة الأولى التي تتم بين الناديين الكبيرين على مستوى نجوم كرة القدم، حيث يملكا تاريخًا طويلًا من الصفقات، بعضها حققت نجاحًا كبيرًا، والآخر خيب آمال الجماهير.

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أبرز الصفقات التي تمت بين مانشستر يونايتد وريال مدريد خلال السنوات الأخيرة.

كريستيانو رونالدو

في العام 2009، أعلن ريال مدريد تعاقده مع أفضل لاعب في العالم حينها، كريستيانو رونالدو قادمًا من مانشستر يونايتد بصفقة قياسية، كلفت خزائن النادي الملكي 93 مليون يورو.

يعتبر كثير من النقاد الرياضيين أن صفقة رونالدو هي الأفضل في تاريخ "الميرنغي"، حيث تمكن البرتغالي من تصدر قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ريال مدريد بـ 450 هدفًا، وحقق 16 لقبًا، من بينها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، منهم ثلاثة على التوالي، في إنجاز تاريخي لريال مدريد، لم يحققه أي نادٍ أوروبي من قبل.

وفي العام 2018، انتقل رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، لكن ظلت فترته مع النادي الملكي هي الأفضل في مسيرته الكروية، التي جعلت بعض الجماهير تقول إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

أنخيل دي ماريا

بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013، أعلن المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون اعتزاله التدريب، ليخلفه المدرب ديفيد مويس، الذي شهدت ولايته تراجعًا كبيرًا في مستوى الشياطين الحمر.

وبدأت إدارة مانشستر يونايتد في البحث عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق من أجل العودة إلى منصات التتويج، ومن بينهم النجم الأرجنتيني "أنخيل دي ماريا" الذي انتقل إلى الشياطين الحمر في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو، قادمًا من ريال مدريد، الذي كان أحد نجومه خلال أربع سنوات قضاها داخل أسوار النادي الملكي.

لكن دي ماريا خيب آمال جمهور اليونايتد، ولعب مع الفريق موسمًا واحدًا، لم يقدم خلاله مستواه الفني المعتاد، ليرحل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في عام 2015، ويستمر معه حتى الآن.

رود فان نيستلروي

بعد خمسة مواسم كاملة قضاها مع مانشستر يونايتد، انتقل المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو عام 2006.

ونجح فان نيستلروي في تقديم أربع مواسم رائعة مع ريال مدريد، سجل خلالها 64 هدفًا وصنع 16، كما حصد لقب الدوري الإسباني مرتين إلى جانب لقب كأس السوبر الإسباني.

ديفيد بيكهام

شهد عام 2003، واحدة من أبرز قصص سوق الانتقالات في إسبانيا بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، حيث اقترب النادي الملكي من التعاقد مع الساحر البرازيلي رونالدينيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان حينها، لكن ريال مدريد فضل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام، نظرًا لقدرة الجناح الإنجليزي على زيادة نسب إعلانات "الميرنغي"، بالإضافة إلى قيمته الفنية بالطبع.

لعب بيكهام بقميص ريال مدريد خلال 159 مباراة، وسجل 20 هدفًا، وصنع 51 هدفًا آخر.

ورغم تألق بيكهام، ظل قطاع كبير من جمهور النادي الملكي يلوم رئيس النادي فلورنتينو بيريز على عدم التعاقد مع الساحر البرازيلي رونالدينيو، خاصةً بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع برشلونة.

وهناك عديد من اللاعبين الآخرين الذين لعبوا للفريقين مثل: المدافع الأرجنتيني جابرييل هاينزه، هيرنانديز تشيتشاريتو، ولوري كننجهام.مارتينا ترايدوس