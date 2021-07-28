living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الألماني والإيطالي.. "بي إن سبورتس" تفقد حقوق بث ثالث دوري كبير

28
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت محكمة فرنسية، أمس الثلاثاء، حكما بإيقاف بث مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية خلال الموسم الجديد.
 
وكانت "بي إن سبورتس" تعاقدت مع قناة "كانال بلوس" الفرنسية على بث مباراتين من الدوري الفرنسي بشكل أسبوعي، مقابل 330 مليون يورو، قبل أن تعلن القناة الفرنسية عزمها الانسحاب هذا التعاقد.
 
ووفقا لموقع "Les Echos" الفرنسي، بررت قناة "كانال بلوس" الفرنسية الشهيرة تراجعها عن التعاقد مع "بي إن سبورتس"، بإخلال القناة القطرية ببنود التعاقد.
 
وأكدت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن محكمة نانتير التجارية الفرنسية، منحت الإذن بتعليق الترخيص الممنوح لـ"بي إن سبورتس"، والخاص ببث مباراتين من الدوري الفرنسي في كل جولة.
 
وأوضح الراديو الفرنسي أن الشبكة القطرية، لن تتمكن من بث مباريات الدوري الفرنسي، حيث ستذهب حقوق البث إلى قناة "كانال بلوس".
 
ومن جانبها، أعلنت "بي إن سبورتس"، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسية، وفق قوانين هيئة المنافسة والمفوضية الأوروبية، من أجل الحصول على مبلغ 330 مليون يورو، بالإضافة لتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.
 
ولم يكن الدوري الفرنسي هو الأول الذي تفقده "بي إن سبورتس" مؤخرا، حيث سبق لها أن فقدت حقوق بث الدوري الألماني منذ الموسم الماضي، كما تشير العديد من التقارير إلى أن القناة القطرية لن تنقل منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقدها مع رابطة "الكالتشيو" في الموسم المنصرم.
 
وكانت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، تحتكر في السنوات الأخيرة، الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوريات الخمسة الكبرى (إسباننا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، ودوري أبطال أوروبا، وبطولات كأس العالم، وإفريقيا، وأوروبا، ومسابقات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout