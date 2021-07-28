بعد الألماني والإيطالي.. "بي إن سبورتس" تفقد حقوق بث ثالث دوري كبير

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أصدرت محكمة فرنسية، أمس الثلاثاء، حكما بإيقاف بث مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية خلال الموسم الجديد.

وكانت "بي إن سبورتس" تعاقدت مع قناة "كانال بلوس" الفرنسية على بث مباراتين من الدوري الفرنسي بشكل أسبوعي، مقابل 330 مليون يورو، قبل أن تعلن القناة الفرنسية عزمها الانسحاب هذا التعاقد.

ووفقا لموقع "Les Echos" الفرنسي، بررت قناة "كانال بلوس" الفرنسية الشهيرة تراجعها عن التعاقد مع "بي إن سبورتس"، بإخلال القناة القطرية ببنود التعاقد.

وأكدت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن محكمة نانتير التجارية الفرنسية، منحت الإذن بتعليق الترخيص الممنوح لـ"بي إن سبورتس"، والخاص ببث مباراتين من الدوري الفرنسي في كل جولة.

وأوضح الراديو الفرنسي أن الشبكة القطرية، لن تتمكن من بث مباريات الدوري الفرنسي، حيث ستذهب حقوق البث إلى قناة "كانال بلوس".

ومن جانبها، أعلنت "بي إن سبورتس"، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسية، وفق قوانين هيئة المنافسة والمفوضية الأوروبية، من أجل الحصول على مبلغ 330 مليون يورو، بالإضافة لتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.

ولم يكن الدوري الفرنسي هو الأول الذي تفقده "بي إن سبورتس" مؤخرا، حيث سبق لها أن فقدت حقوق بث الدوري الألماني منذ الموسم الماضي، كما تشير العديد من التقارير إلى أن القناة القطرية لن تنقل منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقدها مع رابطة "الكالتشيو" في الموسم المنصرم.

وكانت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، تحتكر في السنوات الأخيرة، الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوريات الخمسة الكبرى (إسباننا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا)، ودوري أبطال أوروبا، وبطولات كأس العالم، وإفريقيا، وأوروبا، ومسابقات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.