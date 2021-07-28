ثاني بطولات اتحاد المبارزة السبت

A + A -

ينظّم الاتحاد اللبناني للمبارزة ثاني بطولاته للعام الجاري السبت 31 تموز الجاري على ملاعب قصر الرياضة في نادي المون لا سال الرياضي – عين سعاده، وفقاً للجدول التالي:

- بطولة لبنان في سيف المبارزة (ذكور لما دون الـ15 سنة) عند الساعة 9 صباحاً تليها التتويج

- بطولة لبنان في سلاح الحسام (اناث لما دون 20 سنة ) عند الساعة 9 صباحاً تليها التتويج

- بطولة لبنان في سيف المبارزة للاناث – الفئة العامة عند الساعة 10.30 صباحاً تليها التتويج

- بطولة لبنان في سلاح الشيش الفئة العامة – ذكور عند الساعة 10.30 صباحاً تليها التتويج.

يتشرف الاتحاد اللبناني للمبارزة بدعوتكم ومؤسستكم الكريمة لحضور هذه البطولات وتغطيتها اعلامياً.