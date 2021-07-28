الطائرة: كأس الصيف وبطولة الفئات العمرية

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تنطلق الجمعة 30 تموز الجاري بطولة لبنان للفئات العمرية (ذكور واناث)في الكرة الطائرة بتنظيم من الاتحاد اللبناني للعبة وبمشاركة خمسين فريق.فلدى الذكور، ستشارك الأندية في خمس فئات عمرية وهي لمواليد 2000 -2001 و 2002-2003 و2004-2005و2006 -2007 و2008-2009.ولدى الاناث ستشارك الأندية في اربع فئات عمرية وهي لمواليد 2000-2001و2002-2003 و2004-2005 و2006-2007.وعمّم اتحاد اللعبة البرنامج الكامل للمباريات على المعنيين.وستختتم البطولة في أيلول المقبل.

كأس الصيف

على صعيد آخر،يُطلق الاتحاد مسابقة كأس الصيف للرجال والسيدات في 5 آب المقبل.فلدى الرجال سيشارك 16 ناد قسموا الى اربع مجموعات تضم كلّ منها اربعة أندية كالآتي:

-المجموعة الأولى:سبيدبول شكا،الرياضي 1875،الرياضي الفيدار وأوّل التصفية.

-المجموعة الثانية:الرياضي مشمش،الرياضي حالات،النجوم جونية وبيبلوس جبيل.

-المجموعة الثالثة:الانعاش الاجتماعي قنات،الرياضي حبوب، الشباب البترون وحفرون اهمج.

-المجموعة الرابعة:الرياضي القلمون،الرياضي عمشيت،شبيبة حامات والرابطة دير عمار.

أما مجموعة التصفية فتضم الرياضي بعبدا،الشبيبة الرميلة وانماء الدامور.وستقام ثلاث مباريات تصفية بين الفرق الثلاثة على ملعب انماء الدامور على أن يتأهل فريق واحد ليحجز مكاناً ضمن المجموعة الأولى والمشاركة في مسابقة كأس الرجال.

وفي ما يلي برنامج مباريات التصفية:

-الخميس 5 آب:الشبيبة الرميلة-انماء الدامور(الساعة 20.00)

-الجمعة 6 آب:الرياضي بعبدا- الشبيبة الرميلة(الساعة 20.00)

-السبت 7 آب:الرياضي بعبدا- انماء الدامور(الساعة 20.00)

وستنطلق مباريات المجموعات الاثنين 9 آب المقبل على ملاعب انماء الدامور وسبيدبول شكا وفينيقيا جبيل وحبوب والنورث هافن.

ولدى السيدات ستشارك في كأس الصيف ثمانية اندية قسّمت الى مجموعتين كالآتي:

-المجموعة الأولى:الرياضي القلمون، الرياضي عمشيت، حفرون اهمج وبيبلوس جبيل.

-المجموعة الثانية:الرياضي 1875، الرياضي بعبدا،الرياضي المنصف والشبيبة الرميلة.

وستقام مباريات السيدات،التي ستنطلق ايضاً في 9 آب المقبل، على ملاعب النورث هافن والمنصف وانماء الدامور والفيدار.

وبالنسبة لبطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية، اعلن الاتحاد عن تمديد مهلة الاشتراك ببطولة السيّدات والرجال (من الاحد 1 الى السبت 7 آب المقبل ) وببطولة الكرة الطائرة الشاطئية للفئات العمرية من السبت 14 الى السبت 21 آب المقبل.

نظام المسابقة

وفي هذا الاطار، عمّم اتحاد اللعبة نظام مسابقة كأس الصيف والفئات العمرية كالآتي:

1. تقام البطولة حسب جدول المواعيد والاوقات المحددة بالبرنامج العام دون أي تعديل أو تأجيل.

2. تطبّق على البطولة انظمة الاتحاد المرعية الاجراء والقواعد الدولية للعبة.

3. للتأكّد من سنّ اللاعبين، يعتمد على بطاقة الهوية الاصلية أو البطاقة الصادرة عن الاتحاد خلال جميع المباريات.

4. تقام المباريات على أساس ثلاثة اشواط من خمسة لكأس الصيف (رجال وسيدات) و (الفئات العمرية مواليد 2000-2001 و 2002-2003) وعلى أساس شوطين من ثلاثة لبقية الفئات.

5. الملابس الموحّدة والمرقّمة إلزامية.

6. علو الشبكة (243 سنتم) لكأس الصيف رجال وفئات الذكور 2000-2001 و 2002-2003 .

7. علو الشبكة (235 سنتم) لفئات الذكور مواليد 2004-2005 و224 سنتم مواليد 2006-2007 و212 سنتم مواليد 2008-2009.

8. علو الشبكة( 224 سنتم) لكأس الصيف سيدات وفئات الإناث 2000-2001 و 2002-2003.

9. علو الشبكة (212 سنتم) لفئات الاناث مواليد 2004-2005 و 210 سنتم مواليد 2006-2007.

10. لا يتم تبديل الملاعب بعد إنتهاء كل شوط، ويطلب عدم التسليم وتعقيم اليدين تكرارا والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الجميع للكمامات عند الدخول الى الملعب.

11. يحق لكل فريق الدخول الى الملعب بعدد 25 شخص بما فيهم الجمهور والجهاز التدريبي واللاعبين، على أن يتواجد الجمهور على المدرج خلف فريقه، وتتحمّل ادارة كل فريق انضباط جمهورها.

12. يتحمل النادي المضيف للمباريات مسؤولية دخول الجمهور ومكان جلوسه وحضوره للمباريات.

13. يتألف الجهاز التدريبي لكل فريق من مدرّب و مساعد مدرّب عدد 2 و ممرن أو معالج.

14. يحق للاعب المشاركة بفئته العمرية ومع الفئة الأكبر منها أيضاً.

15. يشارك بمباريات كأس الصيف للرجال والسيّدات اللاعبين الموقعين للنادي لمواليد 1998 وما بعد واللاعبين مواليد 1997 وما قبل ويحق للنادي المشارك الاستعانة بأي عدد من اللاعبين من مواليد 1998 وأي عدد من اللاعبين مواليد 1997 وما قبل موقعين لأندية غير مشاركة بالبطولة كما يحق لأي نادي مشارك إعارة اللاعبين الموقعين لديه بموجب كتاب موقع أصولا.

16. على النادي المشارك إرسال لائحة لاعبيه ولاعباته المشاركين للامانة العامة للاتحاد قبل يوم الاثنين 2 آب المقبل.

17. بالنسبة للاعب مواليد 1997 وما قبل يسجل النادي في بداية المباراة العدد الذي يرغب اشراكهم من اللاعبين (12 لاعبا لكل مباراة من ضمن اللائحة المعتمدة من قبل الأمانة العامة) بالمباراة شرط تواجد لاعبين اثنين ) فقط لهذه المواليد على ارض اللعب، ويحق للمدرب تبديل اللاعب او اللاعبين لفئة مواليد 1997 بلاعبين آخرين من ذات الفئة بما فيهم اللاعب الحرّ، وعلى جميع اللاعبين واللاعب الحرّ مواليد 1997 وما قبل إرتداء الشورت بلون مختلف عن لون شورت لاعبي مواليد 1998 وما بعد.

18. للفئات العمرية، يشرك النادي فقط لاعبيه الموقعين اصولا للنادي والحاملين البطاقات الرسمية الصادرة عن الاتحاد ويشرك اللاعبين الغير موقعين لأي ناد بإبراز بطاقة الهوية الأصلية وليس صورة عنها.

ويسمح للاعبين مواليد 2008 وما بعد المشاركة مع أي ناد، في حال عدم مشاركة انديتهم بالبطولة.