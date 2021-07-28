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الجائزة الكبرى في ألعاب القوى - ميلاني فريحة رقمان قياسيان لمارك انطوني ابراهيم للرجال وتحت ال20 سنة

28
JULY
2021
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نظّم نادي الجمهور الرياضي وتحت إشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى "الجائزة الكبرى - ميلاني فريحة" على ملعب مدرسة سيدة الجمهور بحضور رئيس الإتحاد رولان سعاده، الأمين العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان والأعضاء فيليب بجاني ،جوزف ساسين ونديم عبود ورئيس نادي الجمهور الرياضي ومدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور وعائلة ميلاني فريحة حيث تمّ توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات في ختامها. 
أبرز النتائج المحقّقة تحقيق  العداء مارك أنطوني إبراهيم من نادي الأنطوني رقماً قياسياً وطنياً جديداً  في فئة الرجال ولفئة تحت 20 سنة في سباق الـ  400م حواجز ومقداره  52.27 ثانية  (رقم تأهيلي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة والتي ستقام في نيروبي - كينيا من 17 إلى 22 آب المقبل) . 
 
وأتت النتائج على الشكل التالي:                                       
*سباق  400 م حواجز – سيدات –الجائزة الكبرى 
-المركز الأول - لين غزاوي-  الجمهور  1:08.14 دقيقة 
-المركز الثاني  -مارينا فنيانوس-  الأنطوني  1:15.47 د 
-المركز الثالث  ناي مصطفى  -الجمهور  1:18.66 د 
 
* سباق  400 م حواجز – رجال 
-المركز الأول-  مارك أنطوني إبراهيم  -الأنطوني  52.27 ثانية (رقم قياسي وطني جديد للبنان لفئة الرجال و فئة تحت 20 سنة) (الرقم السابق للرجال 52.95 للاعب علي حازر والرقم السابق لفئة تحت 20 سنة 53.11 للّاعب نفسه). 
-المركز الثاني-  أيمن كبيدات-  الجيش اللبناني  54.89 ث 
 
*مسابقة الوثب الطويل – رجال    - الجائزة الكبرى 
-المركز الأول - رأفت مطر - الجيش اللبناني 6.57 متراً  
-المركز الثاني - هادي إسماعيل - الجيش اللبناني  6.50 م 
-المركز الثالث  -رونالد كساب - الجمهور  6.45 م 
* الوثب الطويل – سيدات –الجائزة الكبرى
-المركز الأول - ليا ديب - بترون ستارز 4.97 م
-المركز الثاني - يارا حطيط - بلو ستارز  4.82 م
-المركز الثالث - أنجي صالح - انتر ليبانون  4.64 م 
 
* سباق  200 م– رجال –الجائزة الكبرى
-المركز الأول -  نور الدين حديد - الجيش اللبناني  21.50 ث  
-المركز الثاني -  محمد مرتضى- انتر ليبانون  22.33 ث 
-المركز الثالث - عبد الريس-  انتر ليبانون  22.84 ث 
 
* سباق  200 م– سيدات – الجائزة الكبرى 
-المركز الأول-  هيا قبرصلي  - انتر ليبانون – 26.11 ث 
-المركز الثاني - ماريا بشارة – الجمهور – 28.78 ث 
-المركز الثالث -  شانيل كامل – الجمهور – 29.81 ث 
*سباق  400 م– رجال 
-المركز الأول - مارك أنطوني إبراهيم  -الأنطوني  48.75 ث 
-المركز الثاني - حسين زعيتر - الجيش اللبناني 50.06 ث 
-المركز الثالث -  أيمن كبيدات  -الجيش اللبناني  50.55 ث 
 
*سباق  400 م– سيدات 
-المركز الأول-  يارا عريضي - الجمهور 1:03.99 د 
-المركز الثاني - ميا ملاك - الجمهور 1:06.77 د 
-المركز الثالث - جنى ترمس- انتر ليبانون  1:08.21 د 
 
 
* سباق  800 م– رجال - الجائزة الكبرى 
-المركز الأول -   علي مرتضى-  انتر ليبانون  1:52.34 د
-المركز الثاني -  بيتر خوري - انتر ليبانون 1:52.84 د 
-المركز الثالث - زايد السيد - ليتز ران  1:55.47 د 
 
*سباق 1500 م – سيدات 
-المركز الأول -  جوان مكاري - ليتز ران 4:41.00 د 
-المركز الثاني  -جينيفر تومازو - انتر ليبانون  4:59.06 د 
-المركز الثالث  - يارا رزق -انتر ليبانون  5:14.91 د 
*سباق  100 م – رجال 
-المركز الأول - نور الدين حديد - الجيش اللبناني  10.64 ث 
-المركز الثاني -  حسن صلح  -الجيش اللبناني 11.05 ث 
-المركز الثالث-  كريس بولس-  انتر ليبانون 11.20 ث 
* الكرة الحديدية – رجال 
1-المركز الأول  - بدري عبيد - الجيش اللبناني  14.24 م 
2-المركز الثاني -  علي عباس-  الجيش اللبناني  13.80 م 
3-المركز الثالث -ألان سعد - انتر ليبانون 13.19 م 
* الكرة الحديدية – سيدات 
-المركز الأول -  كارين ناجي - انتر ليبانون  8.65 م 
-المركز الثاني -  لوان إبراهيم - الجمهور  8.31 م 
-المركز الثالث - ياسمينا رزق - انتر ليبانون  6.88 م 
 
*الوثب الطويل – سيدات 
-المركز الأول-  ليا ديب - بترون ستارز  4.97 م 
-المركز الثاني - يارا حطيط -بلو ستارز 4.82 م 
-المركز الثالث -  أنجي صالح - انتر ليبانون 4.64 م 
 
* سباق 100 م – سيدات 
-المركز الأول - ميسا معوض - الجمهور  12.30 ث  
-المركز الثاني - هيا قبرصلي - انتر ليبانون  12.40 ث  
-المركز الثالث - تمارا عواضة - الأنطوني  12.72   
 
*سباق 5000 م  - رجال 
-المركز الأول  - جاد شميصاني - انتر ليبانون 15:52.66 د
-المركز الثاني - شربل سجعان - ليتز ران  15:55.40 د
-المركز الثالث - سمير سلمان - ليتز ران 16:13.92 د
* سباق 3000 م  - سيدات 
-المركز الأول -  لوئ زعرور- انتر ليبانون 11:06.71 د 
-المركز الثاني - جينيفر تومازو-  انتر ليبانون 11:09.51 د 
-المركز الثالث - ندى جسر -انتر ليبانون  11:47.83 د 
*الوثب العالي – سيدات 
-المركز الأول- ميسا معوض- الجمهور   1.70 م 
-المركز الثاني-  سما مصطفى -  الجمهور 1.30 م 
-المركز الثالث -  ماريز نصور -  بلو ستارز  1.30 م 
* 4x100 م (رجال)
-المركز الأول -  الأنطوني  45.84 ث
-المركز الثاني  - الجمهور "أ" 48.40 ث
-المركز الثالث - الجمهور "ب"  51.47 ث
 
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