إيتو: ميسي هو من لعب معي ولست أنا من لعبت معه!

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رفض مهاجم برشلونة السابق، الكاميروني صامويل إيتو، القول إنه لعب مع أسطورة الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، وأصر على أن النجم الأرجنتيني هو من لعب معه وليس العكس.

وكان إيتو، انضم إلى برشلونة في العام 2004 ودافع عن ألوانه حتى العام 2009، ولعب بجوار ميسي بين العامين 2005 و2009 عندما كان "البرغوث" في بداياته، قبل أن ينتقل الهداف الكاميروني إلى إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2009.

وأجرى إيتو (40 عاما)، حوارا عبر منصة "تيك توك" مع أحد الصحفيين، وسأله الأخير: "لقد تحدثت عن أنسو فاتي (لاعب برشلونة الصاعد). ماذا يمكنه أن يتعلم من ميسي؟ بحكم أنك لعبت معه (ميسي)"، ليرد إيتو قائلا: "لا، ميسي هو من لعب معي، الأمر مختلف".

وأضاف: "ميسي لعب معي، ولست أنا من لعبت معه. في حقبتي، ميسي هو من كان يلعب معي، الأمر مختلف".

وخاض إيتو 199 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 130 هدفا.