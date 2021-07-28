living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيتو: ميسي هو من لعب معي ولست أنا من لعبت معه!

28
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفض مهاجم برشلونة السابق، الكاميروني صامويل إيتو، القول إنه لعب مع أسطورة الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، وأصر على أن النجم الأرجنتيني هو من لعب معه وليس العكس.
 
وكان إيتو، انضم إلى برشلونة في العام 2004 ودافع عن ألوانه حتى العام 2009، ولعب بجوار ميسي بين العامين 2005 و2009 عندما كان "البرغوث" في بداياته، قبل أن ينتقل الهداف الكاميروني إلى إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2009.
 
وأجرى إيتو (40 عاما)، حوارا عبر منصة "تيك توك" مع أحد الصحفيين، وسأله الأخير: "لقد تحدثت عن أنسو فاتي (لاعب برشلونة الصاعد). ماذا يمكنه أن يتعلم من ميسي؟ بحكم أنك لعبت معه (ميسي)"، ليرد إيتو قائلا: "لا، ميسي هو من لعب معي، الأمر مختلف".
 
وأضاف: "ميسي لعب معي، ولست أنا من لعبت معه. في حقبتي، ميسي هو من كان يلعب معي، الأمر مختلف".
 
وخاض إيتو 199 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 130 هدفا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout