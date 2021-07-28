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ما هو سيناريو تأهل مصر لربع نهائي الأولمبياد؟

28
JULY
2021
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وضع المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم نفسه في "مأزق حقيقي"، بعد خسارته أمام الأرجنتين، ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، ولكن أمل التأهل لا يزال قائما.
 
ويقبع المنتخب المصري بالمركز الأخير، في المجموعة الثالثة، بنقطة وحيدة، بفارق نقطتين عن الأرجنتين وأستراليا، و3 نقاط عن إسبانيا.
 
سيناريو التأهل
 
فرصة تأهل "الفراعنة" إلى ربع النهائي، ما زالت قائمة، لكنها تحتاج انتصارا وأداء بطوليا، أمام أستراليا، ظهر الأربعاء.
 
أولا، على "الفراعنة" الانتصار على أستراليا بأي نتيجة كانت، فمن دون الانتصار، الخروج من الدورة مضمون.
 
وبعد الانتصار على أستراليا، ستنتظر مصر "هدية" من إسبانيا، التي يجب أن تنتصر على الأرجنتين، في المباراة الأخيرة، كي تتأهل إسبانيا ومصر.
 
وحتى تعادل إسبانيا والأرجنتين، وانتصار مصر، سيكون كافيا لتأهل مصر وإسبانيا، وخروج الأرجنتين وأستراليا.
 
أما في حالة فوز الأرجنتين على إسبانيا، فستدخل مصر بحسبة الأهداف مع المنتخب الإسباني، وهنا سيشفع لها انتصار "عريض" على أستراليا، أو هزيمة كبيرة لإسبانيا على يد الأرجنتين.
 
أما الهزيمة المصرية أمام أستراليا، أو التعادل، فتعني رسميا خروج "الفراعنة" من أولمبياد طوكيو.
 
وستلتقي مصر بأستراليا في بلدة ريفو، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت تلتقي إسبانيا بالأرجنتين.
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