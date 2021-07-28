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مانشستر يونايتد يضم فاران رسميا.. وريال مدريد في "مأزق"

28
JULY
2021
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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم المدافع الدولي الفرنسي رافايل فاران، بشكل رسمي، قادما من ريال مدريد الإسباني.
 
وتوصل ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق كامل يقضي بانتقال مدافع الأول الدولي الفرنسي رافايل فاران إلى الثاني.
 
وأشارت تقارير أوروبية أن قيمة صفقة انتقال فاران، ستكون بحدود 50 مليون يورو.
 
وينتهي عقد فاران مع النادي الملكي في 30 يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده، وخوض تجربة جديدة في صفوف ناد آخر.
 
وتحدثت الصحف عن أن فاران سيتقاضى أجرا مقداره 12 مليون يورو مقابل 6.5 مليون كان يتقاضاها في صفوف ريال مدريد، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
ويملك فاران الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديوك" عام 2018 خبرة كبيرة، وسجلا مظفرا في صفوف ريال مدريد حيث توج معه بطلا لدوري أبطال أوروبا 4 مرات بالإضافة إلى العديد من الالقاب المحلية.
 
مأزق ريال مدريد
 
وبانتقال فاران، أصبح ريال مدريد في مأزق حقيقي، يتمثل بأزمة في خط الدفاع، خاصة بعد انتقال قائد الفريق سيرجيو راموس.
 
وفي شهر واحد، فقد الملكي ركيزتيه الدفاعيتين راموس وفاران، وسيعتمد بذلك على المدافع الجديد، الدولي النمساوي دافيد ألابا، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، والبرازيلي إيدير ميليتاو.
 
وبنظر الخبراء، فأن دفاع ريال مدريد تعرض لضربة حقيقية، قد لا يتعافى منها، خاصة وأنه لا يبدو في سباق لضم مدافع جديد.
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