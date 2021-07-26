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المنتخب الأمريكي لكرة السلة يتعرض لأول هزيمة في الألعاب الأولمبية منذ دورة أثينا 2004

26
JULY
2021
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استهل منتخب أمريكا لكرة السلة مشوار الدفاع عن لقبه في النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد.
 
وخسرت الولايات المتحدة بفارق سبع نقاط بنتيجة (76-83) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي، إيران والتشيك.
 
ومني منتخب "العم سام" بأول هزيمة في الألعاب الأولمبية منذ دورة أثنيا 2004.
 
وكان منتخب أمريكا قد تعرض لهزيمة تاريخية خلال استعداداته لأولمبياد "طوكيو 2020"، أمام نظيره النيجيري بنتيجة (87-90) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد 11 يوليو، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.
 
فقد خسر منتخب "العم سام" لأول مرة على الإطلاق على يد منتخب من القارة الإفريقية، وجاءت بعد تسعة أعوام من الفوز على هذا المنتخب الإفريقي بالذات بفارق كبير وصل إلى 83 نقطة، خلال أولمبياد لندن 2012.
 
كما سقط منتخب أمريكا بعد خسارته على يد نيجيريا، أمام نظيره الأسترالي المصنف ثالثا عالميا، في مباراته الثانية على التوالي، استعداد لأولمبياد طوكيو.
 
وحقق المنتخب الأمريكي قبل مباراته أمام نيجيريا، 54 انتصارا مقابل هزيمتين فقط على صعيد المباريات الودية، منذ أن سمح للاعبي دوري المحترفين "NBA" بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 في برشلونة مع منتخب "الأحلام" الأول.
روسيا اليوم
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