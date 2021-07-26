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"العضاض" يتدرب على "الغوص في منطقة الجزاء".. سواريز يتعرض "للسخرية"..

26
JULY
2021
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يستمتع النجم الأورغوياني لويس سواريز، بقضاء الساعات الأخيرة من عطلته الصيفية، قبل الالتحاق بتدريبات فريقه أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
ونشر سواريز صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" وهو يقفز من اليخت إلى البحر، معلقا عليها، "استمتع بعطلتي".
 
وأعادت صفحة قناة "ماتش" الرياضية الروسية، الصورة ذاتها، مع تعلق طريف "ساخر": "سواريز يتدرب على الغوص في منطقة الجزاء قبل بدء الموسم الجديد لليغا الإسبانية".
 
ويبذل لويس سواريز دائما قصارى جهده في كل مباراة، ولكنه يواجه انتقادات مفادها بأنه يبالغ في "التمثيل" أحيانا في محاولة منه التحايل على الحكم للظفر بخطأ ما لصالحه سواء كانت ركلة ركنية أو كرة ثابتة أو ضربة جزاء، حتى أنه يطالب بضربة جزاء ولو بعد لمسة يد على حارس مرمى الخصم!.
 
وتعرض سواريز لسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالب بضربة جزاء خيالية، خلال المباراة التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد فياريال، ضمن الدوري الإسباني، عندما أبعد الإسباني سيرجيو أسينخو حارس مرمى "الغواصات الصفراء" الكرة بيده إلى خارج أرضية الملعب.
 
يذكر أن لويس سواريز (34 عاما) انضم إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من برشلونة، وساهم في تتويج "الروخي بلانكوس" بلقب بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 2014، وتحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه.
روسيا اليوم
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