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دورة تأهيلية للحكام في اتحاد الMMA حماده يحاضر وجزيني يُشرف عليه

26
JULY
2021
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تنفيذاً لروزنامة نشاطاته السنوية، نظم الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة(MMA ) الدورة التأهيلية للحكام في نادي المون لاسال - عين سعادة بمشاركة وحضور ماية وخمسة مشارك يمثلون  عدة أندية من جبل لبنان وبيروت والشمال  والجنوب والبقاع  والقوى العسكرية من الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة وفوج الاطفاء .
 
في البداية،النشيد الوطني اللبناني فكلمة افتتاحية ترحيبية  من عضو  الهيئة الادارية للاتحاد رئيس لجنة الحكام الدكتور علي حمادة  الذي حاضر في الدورة.ومن ثم رحّب أمين عام الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني حسن جزيني  بالحضور والمشاركين من   المدربين والحكام والقضاة ونقل تحيات رئيس الاتحاد اللبناني محمد داغر.  
 
ثم عرض  الدكتور حمادة نبذة موجزة عن رياضة الفنون القتالية المختلطة   شارحاً  قوانينها التحكيمية وطريقة احتساب النقاط من قبل القضاة  وكيفية الاشراف على سير المباريات.
 
ثم جرت  التطبيقات العملية لطريقة عمل حكم الحلبة الآمنة ( القفص )  مستعرضاً الأمور التي قد تحدث أثناء سير النزالات. 
 
ثم اجاب جزيني وحماده على استفسارات المنخرطين في الدورة التأهيلية.
 
يشار الى ان بطولة لبنان في اللعبة ستقام في نادي غزير بـ 22 آب المقبل.
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