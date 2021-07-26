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دعت اللجنة الادارية لنادي التعاضد الرياضي (المزرعة- بيروت) اعضاء الجمعية العمومية الى جلسة ستنعقد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر السبت المقبل الواقع فيه 31 تموز الجاري في مقر النادي لانتخاب لجنة ادارية جديدة مؤلفة من 11 عضواً وذلك عملاً بالنظام الداخلي للنادي (المادة العاشرة).

يشار الى ان تحديد الموعد الجديد للانتخابات أتى بعد عدم اكتمال النصاب(الثلثين) في الجلسة الاولى وعدم اكتمال النصاب ( النصف زائد واحد) في الجلسة الثانية.وستكون جلسة السبت المقبل قانونية بمن حضر.

ودُعي جميع الأعضاء المنتسبين الى النادي لتسديد اشتراكاتهم قبل الانتخابات.

وذُيّل البيان بتوقيع رئيس النادي جورج مرشد مجدلاني وامين السر اميل حتّي .