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تعرف على أصغر المشاركين في تاريخ الأولمبياد

26
JULY
2021
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حالة من الاحتفاء شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بالبطلة السورية، هند ظاظا، التي تعد أصغر رياضية مشاركة في أولمبياد طوكيو، إذ تبلغ من العمر 12 عامًا فقط.
 
كما أصبحت لاعبة تنس الطاولة السورية خامس أصغر لاعبة تشارك في تاريخ الأولمبياد. وودعت ظاظا "أولمبياد طوكيو" بعد الخسارة أمام النمساوية جيا ليو بنتيجة 4 – 0.
 
وعقب تلك المواجهة، أشار المدرب أدهم جمعان، الذي اكتشف "الطفرة السورية" كما يلقب البعض الصغيرة ظاظا، إلى أن هناك خطة تسير عليها هند منذ قرابة الخمس سنوات، وأنها تتضمن أن تكون المشاركة في أولمبياد طوكيو شرفية، والغرض الأهم منها هو الاحتكاك بأجواء هذا الحدث الرياضي العالمي، على أن يكون الهدف من المشاركة في "أولمبياد باريس 2024" هو الحصول على ميدالية أولمبية.
 
ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" بعض من أصغر المشاركين في الأولمبياد عبر التاريخ.
 
ديمتريوس لوندراس
 
يعد اليوناني ديمتريوس لوندراس هو أصغر رياضي يشارك في الألعاب الأولمبية على مر التاريخ، عندما خاض منافسات أولمبياد أثينا عام 1896.
برع لوندراس في سن صغير بلعبة الجمباز، ليشارك مع منتخب بلاده في الأولمبياد بعمر الـ 10 سنوات فقط، وتمكن من الفوز بالميدالية البرونزية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أبرز اللاعبين الذين شاركوا في الأولمبياد بمختلف نسخها.
 
غوريكا سينغ
 
كانت السباحة النيبالية غوريكا سينغ، أصغر المشاركين في "أولمبياد 2016"، التي أقيمت بريو دي جانيرو في البرازيل، بعمر 13 عامًا فقط، ورغم فوزها في الجولة الأولى من سباق 100 متر، لم تتأهل إلى الدور نصف النهائي، وأنهت الأولمبياد في المركز الـ 31.
 
لويجينا جيافوتي
 
في العام 1928، أقيمت دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام بهولندا، ومثل إيطاليا بلعبة الجمباز ثلاثة لاعبات لم يتجاوز عمرهم حينها الـ 13 عامًا، على رأسهم اللاعبة لويجينا جيافوتي (11 عامًا)، بالإضافة إلى إينيس فيرسيسي وكارلا مارانجوني أصحاب الـ 12 عامًا.
 
إنجي سورينسن
 
شهدت أولمبياد 1936، التي أقيمت في برلين، فوز صاحبة الـ 12 عامًا، السباحة الدنماركية إنجي سورينسن بالميدالية البرونزية، لتكون أصغر فائزة بميدالية أولمبية على المستوى الفردي عبر التاريخ.
 
مارجوري جيسترينج
 
في "أولمبياد 1936" أيضًا، فازت الأمريكية مارجوري جيسترينج البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا بالميدالية الذهبية في الغطس من منصة متحركة، لتكون واحدة من أصغر أصحاب الميداليات الأولمبية.
 
 
دونا دي فارونا
 
في عمر الـ 13 عامًا، شاركت السباحة الأميركية دونا دي فارونا في أولمبياد 1960، التي أقيمت في روما، ونجحت رفقة فريقها في الفوز بالميدالية الذهبية في سباقات التتابع (400 متر حرة).
 
دومينيك موشيانو
 
في أولمبياد 1996، التي أقيمت في أتلانتا، شاركت دومينيك موشيانو مع فريق الجمباز النسائي الأميركي، وهي في عمر الـ 14 عامًا فقط، ونجح هذا الفريق في تحقيق الميدالية الذهبية حينها.
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