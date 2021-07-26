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أولمبياد طوكيو.. تعرف على مواعيد المنافسات السعودية

26
JULY
2021
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تشارك البعثة السعودية في عدد من المسابقات في أولمبياد طوكيو، فيما يمني السعوديون النفس بالعودة بنتائج واعدة وحصد ميداليات من اليابان.
وتنافس البعثة السعودية في عدة رياضات، مثل ألعاب القوى والجودو والكاراتيه والرماية.
 
فيما يلي مواعيد المنافسات السعودية في أولمبياد طوكيو:
 
سيواجه المنتخب السعودي لكرة القدم في مباراة شكلية نظيره البرازيلي يوم 28 يوليو الساعة العاشرة صباحا.
 
في الجودو، تواجه تهاني القحطاني اللاعبة الإسرائيلية، راز هيرشكو، في الدور الـ32، يوم 30 يوليو، ضمن فئة وزن 78 كيلوغراما.
 
في "الرماية"، سيستكمل الرامي السعودي سعيد المطيري غدا الاثنين الجولتين المتبقيتين من اليوم التأهيلي الثاني.
 
أما الكاراتيه، فسيبدأ طارق حامدي منافسته الأولى في فئة 75 كغم يوم 6 أغسطس.
 
نختم بألعاب القوى، حيث تخوض ياسمين الدباغ في منافسات السيدات سباق 100 متر يوم 30 يوليو، كما يخوض مازن الياسين التحدي الأولمبي في منافسات سباق 400 متر يوم 1 أغسطس المقبل.
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