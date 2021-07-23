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"ساني لاند" يستضيف المرحلة الثانية من تحدي المهارات الفردية بالتنس

23
JULY
2021
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استكمل الاتحاد اللبناني للتنس و"سبورتس مانيا" "بطولة تحدي المهارات الفردية" في التنس حيث جرت  المرحلة الثانية في زحلة على أرض ملعب الـ"ساني لاند" بحضور رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد ناهيا ابو خليل، رئيس نادي الـ"ساني لاند" وسيم سيقلي، اللاعب السابق طوني عطا، أبناء زحلة لاعبي كرة السلة في نادي بيروت ايلي شمعون ونعيم راباي بالاضافة الى اللاعبين وذويهم.
 
واكد سيقلي ان هذا النشاط حماسي فهو يسلط الضوء على جميع لاعبي التنس والخامات الواعدة بشكل خاص ويكتشف مواهب الناشئين. كما وشكر المنظمين والاتحاد اللبناني للتنس برئاسة أوليفر فيصل  على جهودهم لانجاح هذا الحدث الرياضي لأن الرياضة تبقى المتنفس الايجابي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها هذا البلد.
 
وتبارى المشاركون في التحديات بجو حماسي وفقاً للفئات العمرية المعتمدة التالية: تحت ال10 سنوات - تحت ال14 سنة - تحت ال18 سنة (ذكور واناث). وسيتأهل صاحبا المركز الاول والثاني (ذكور واناث) عن كل فئة عمرية في كل تحدي الى بطولة لبنان النهائية لتحدي المهارات الفردية.
 
وبرز كل من غابريال أبو جلد (ما دون 10 سنوات-ذكور ) جو سعادة (ما دون 14 سنة-ذكور )، ايلي نبهان (ما دون 18 سنة-ذكور ) جويا أبو رجيلي (ما دون 10 سنوات- إناث)، هيستيا سكاف (ما دون 18 سنة-اناث ).
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