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كأس لبنان للسيدات بكرة القدم اللقب لنادي 11 Football Pro. عجلاني:لاحراز المزيد من الالقاب مستقبلاً

23
JULY
2021
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أحرز  فريق "ايليفن فوتبول برو"( 11 Football Pro) لقب كأس لبنان للسيدات  بكرة القدم  بفوزه على "اكاديمية بيروت" بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب مجمّع فؤاد شهاب في مدينة جونية.سجلت للفريق الفائز  كريستي معلوف(الدقيقة 64) ونتالي مطر(الدقيقة 88)   وللخاسر يار سرور(الدقيقة 41 والدقيقة 50) 
 
وبعد انتهاء اللقاء ،سلم عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم ورئيس لجنة الكرة النسائية جورج سولاج كأس البطولة لقائدة  الفريق الفائز نتالي مطر وسط أجواء احتفالية .
 
قاد المباراة الحكم حنين مرعي وعاونتها جنى حيدر وديانا فخران وراقبها هامبيك ميساكيان.
 
وسبق لنادي "11 Football Pro"  ان احرز لقب بطولة تحت ال19 سنة للاناث وتحت ال15 سنة للاناث ويتصدّر بطولة تحت ال17 سنة للاناث.
 
وصرح مدرب الفريق الفائز مارك كنلجيان بأن لاعبات النادي استحقين الفوز في المباراة النهائية لكأس لبنان لعام 2021 بعد تحضير فني وبدني خضعن له تحت اشرافه.وهنأ عائلة النادي بهذا اللقب الكبير بعد الألقاب التي تحققت في السابق على مستوى الفئات العمرية .
 
بدوره قال أحد مؤسسي النادي حسني عجلاني"ان الفوز بمسابقة كأس لبنان للسيدات هو  ثمرة جهد من ادارة النادي والجهاز الفني وأهالي اللاعبات اللواتي رفعن اسم النادي عالياً .لقد أظهرت بطلات النادي مستوى رفيع مع روح قتالية عالية لهن خلال البطولة التي توجناها باحراز اللقب الغالي .ولقد عوّضنا احرازنا كأس لبنان بعدما احتلينا المركز الثاني في بطولة الدوري .انا فخور بلاعبي ولاعبات النادي في جميع الفئات العمرية.كنادي وكأكاديمية لدينا ذكريات جميلة ستبقى راسخة في اذهاننا وسنعمل على احراز المزيد من الألقاب في المستقبل. نادينا يتطوّر بنسبة كبيرة وأود ان اشكر كل من ساهم في احرازنا لقب  كأس لبنان للسيدات بعدما جاهدنا وكافحنا  من أجل اللقب".
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