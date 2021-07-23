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رحلة مشي رياضية لنادي عندقت

23
JULY
2021
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في اطار سلسلة  النشاطات  الرياضية الذي ينظّمها في صيف العام 2021، نظّم نادي عندقت الرياضي "رحلة مشي" بالطبيعة للعام الثالث على التوالي تحت اسم"درب جدودنا 10452 " بمشاركة أكثر من ثلاثماية شخص من بلدة  عندقت والقرى المجاورة ومن جبيل وكسروان والمتن وبيروت على الرغم من صعوبة التنقلات في هذه الظروف التي يعيشها لبنان  ومن كافة الفئات العمرية .وتألفت الرحلة من عدة مسارات كان يسلكها اهالي البلدة والمنطقة قديماً وعمل نادي عندقت الرياضي برئاسة بطل سباقات "تحدي فيراري" السائق تاني حنا على تجديدها .ويهدف نادي عندقت من وراء الرحلة ،التي باتت محطة سنوية،  الى حض اهالي البلدة والجوار للعودة الى الطبيعة وخاصة احراج الصنوبر في البلدة وهي من الأكبر ليس في عندقت فحسب بل في لبنان .وتأتي تسمية  هذا النشاط الرياضي "درب جدودنا 10452" لما يرمز هذا الرقم من وحدة للبنانيين ورغبتهم بالعيش ضمن وطن موحّد.ولاقى النشاط الاقبال الكثيف بمشاركة عدد كبير من المسنين .واختتمت الرحلة  بتلبية  المشاركين فيها دعوة نادي عندقت الى فطور قروي  على ضفاف نهر عندقت حيث قدّم خلاله حنا الهدايا التذكارية والرمزية الى  المسنين الذين شاركوا في النشاط الرياضي.
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