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رالي جزين : 18 سيارة والمسار الكامل

22
JULY
2021
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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي جزين التاسع الأحد المقبل  الواقع فيه 25 تموز الجاري.ويندرج السباق في اطار الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري بعد رالي الربيع .تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 215.22 كلم منها 85.83 كلم طول المراحل السبع  الخاصة للسرعة (من ضمنها مرحلة استعراضية واحدة) وهو مسار على طرقات أسفلتية.واعلن النادي المنظّم عن مشاركة 18 سيارة في السباق بعد اقفال باب التسجيل بعد ظهر الأربعاء الفائت.
 
لائحة المشاركين
 
وفي ما يلي لائحة السائقين وملاحيهم وسياراتهم:
 
1-روجيه فغالي وملاحه زياد شهاب على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
2- رودريك الراعي وجورج ناضر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
3- ألكس فغالي وجورج دعيبس على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
4- باسل ابو حمدان وفراس الياس على سيتروين دي اس 3
5- ماتيو روبواسون  ودولين شلينك على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
6- الياس الدهني وأمين عقل على رينو كليو
7- شادي فقيه وسامر صفير على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
8- جوزيف الهندي وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
9- نديم ابو منصور وزياد بردويل على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
10- جو قزي وعمر مذكور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
11- جاد الأعور وكارلوس حنا على ميتسوبيتشي لانسر  ايفو 9
12- دافيد مزهر وشادي نصر على سيتروين دي اس 3
13-..................................................................................
14- أحمد خالد وموسى دجهيريان(الأردن)  على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
15- ناصر خليفة العطية(قطر) وروني ابو عبدو على فورد فييستا  أر 5
16- ألبير حايك ولؤي صقر على رينو كليو
17- نضال الجردي وفرانس سعيد على رينو كليو
18- كارل رزق وكريم ابو الياس على سوزوكي سويفت 1.6
19- وليد شلينك وأندريه عشقوتي على رينو كليو
مسار الر الي
ينطلق المتسابقون عند الساعة الثامنة صباح الأحد من ساحة جزين  للمشاركة في المراحل الخاصة السبع وهي كالآتي:
*المرحلة الخاصة الأولى والثالثة والخامسة للسرعة: 11.41 كلم.
-بقسطا – كفرفلوس:تنطلق هذه المرحلة من بقسطا  صعوداً  نحو  كرخا مراح الحباس وصولاَ الى كفرفلوس قرب الطريق العام  .تقفل هذه الطريق من الساعة  07.10حتى الساعة 09.40 ثم يعاد إقفالها من الساعة 09.57 حتى الساعة 12.27.ثم يعاد إقفالها  2021   من الساعة 12.44 حتى الساعة 15.14.
 
*المرحلة الخاصة الثانية والرابعة والسادسة للسرعة: 16.80 كلم.
-برتي – حيطورة:تنطلق هذه المرحلة من برتي صعوداً  بإتجاه ريمات صيدون حيداب القطين مروراَ بالمكنونية و قيتولي وصولاَ حتى  طريق حيطورة .
تقفل هذه الطريق من الساعة 07.43 حتى الساعة 10.13.ثم يعاد إقفال هذه الطريق من الساعة 10.30 حتى الساعة 13.00 ومن الساعة 13.17 حتى الساعة 15.47.
 
*المرحلة الإستعراضية الخاصة السابعة: 1.2كلم.
-جزين:تنطلق هذه المرحلة من ساحة بلدية جزين باتجاه طريق كفرحونة مفرق مستشفى جزين فعودة الى نقطة الانطلاق .
تقفل هذه الطريق  من الساعة 14.23 حتى الساعة  16.53
كما سيقام مركز التجمع  ومنطقة الخدمة في جزين- الطريق العام من الساعة 07.00 حتى الساعة 14.00 .
وستدخل السيارة الأولى إلى ساحة جزين ناهية السباق عند الساعة 15.30 ليقام حفل تتويج الفائزين.
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