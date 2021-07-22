نادي عندقت افتتح "دورة انطوني بربر" تاني حنا: لتشديد أواصر الصداقة بين بلدات عكار

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افتتح نادي عندقت الرياضي مهرجانه بكرة السلة على ملاعبه في البلدة بمشاركة 12 فريق من 12 بلدة في محافظة عكار تحت اسم "دورة اللاعب الراحل أنطوني بربر" بحضور عدد كبير من أهالي البلدة والجوار ورياضيين من محافظة عكار.النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة لرئيس نادي عندقت البطل العالمي لسباقات "تحدي فيراري" تاني حنا(في جعبته عشرات الألقاب على الحلبات العالمية) رحّب فيها بالحضور وقال" بعد تدشين ملاعبنا العام الفائت ها نحن نطلق اليوم دورة اللاعب الشاب الراحل أنطوني بربر الذي غيّبه الموت اثر حادث أليم .ولقد كان الراحل بربر شعلة نشاط ولاعب كرة سلة في صفوف فريق الناشئين تحت ال18 سنة التابع للنادي وكان مفعماً بالحركة والنشاط .ولقد قررت اللجنة الادارية للنادي ان تنظّم هذا العام دورة تحمل اسم اللاعب الراحل أنطوني بربر عربون وفاء ومحبة لهذا اللاعب الديناميكي الذي رحل الى العالم الآخر في كانون الأول الفائت ولمواساة أهله المفجوعين برحيله .وأعلن امامكم أن أنطوني بات أيقونة نادينا" .

وتابع حنا قائلاً" ان دورة هذا العام تكتسب أهمية كيبرة اذ انها تجمع 12 فريق من 12 بلدة في محافظ عكار لاحراز لقبها .وهنا لا بدّ لي من حض الشباب والجيل الواعد على ممارسة الرياضة والابتعاد عن كل الآفات التي تضر بهم .فالرياضة تعطي أمل للشباب وتبعدهم عن الكبت وهي متنفس لهم .ولقد سررت جداً برؤية مشاركة كثيفة في دورتنا من قرى محافظة عكار مما يشد ويوطّد أواصر الصداقة والعلاقة بين أبناء هذه البلدات.وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية السيئة لدينا أمل بقيامة لبنان .مسيرة نادي عندقت انطلقت فعلياً منذ سنوات قليلة عبر المنشآت الرياضية التي دشّناها العام الفائت وسنواصل تنظيم الدورات وسنكون على موعد الشهر المقبل مع دورة لكرة القدم بمشاركة عدد من البلدات على ملاعب النادي.ايماننا كبير بالرياضة ونسعى كنادي عندقت الى تطوير الرياضة في البلدة والجوار.أتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورتين ومبروك للفرق الفائزة".

ثم سلّم حنا قميص النادي التي تحمل اسم اللاعب الراحل انطوني بربر الى والد ووالدة الراحل وسط تصفيق الحضور.بدورهما،وجّه والدا الراحل الشكر الى نادي عندقت والى رئيسه تاني حنا على بادرة النادي بتسمية الدورة باسم أنطوني بربر.