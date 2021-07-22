living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نادي عندقت افتتح "دورة انطوني بربر" تاني حنا: لتشديد أواصر الصداقة بين بلدات عكار

22
JULY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
افتتح نادي عندقت الرياضي مهرجانه بكرة السلة  على ملاعبه في البلدة بمشاركة 12 فريق من 12 بلدة في محافظة عكار تحت اسم "دورة اللاعب الراحل أنطوني بربر" بحضور عدد كبير من أهالي البلدة والجوار ورياضيين من محافظة عكار.النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة لرئيس نادي عندقت البطل العالمي لسباقات "تحدي فيراري" تاني حنا(في جعبته عشرات الألقاب على الحلبات العالمية) رحّب فيها بالحضور وقال" بعد تدشين ملاعبنا العام الفائت ها نحن نطلق اليوم دورة  اللاعب الشاب الراحل أنطوني بربر الذي غيّبه الموت اثر حادث أليم .ولقد كان الراحل بربر شعلة نشاط ولاعب كرة سلة في صفوف فريق الناشئين تحت ال18 سنة  التابع للنادي وكان مفعماً  بالحركة والنشاط .ولقد قررت اللجنة الادارية للنادي ان تنظّم هذا العام دورة تحمل اسم اللاعب الراحل أنطوني بربر عربون وفاء ومحبة لهذا اللاعب الديناميكي الذي رحل الى العالم الآخر في كانون الأول الفائت ولمواساة أهله المفجوعين برحيله .وأعلن امامكم أن أنطوني بات أيقونة نادينا" .
 
وتابع حنا قائلاً" ان دورة هذا العام تكتسب أهمية كيبرة اذ انها تجمع 12 فريق من 12 بلدة في محافظ عكار لاحراز لقبها .وهنا لا بدّ لي من حض الشباب والجيل الواعد على ممارسة الرياضة والابتعاد عن كل الآفات التي تضر بهم .فالرياضة تعطي أمل للشباب وتبعدهم عن الكبت وهي متنفس لهم .ولقد سررت جداً برؤية مشاركة كثيفة في دورتنا من قرى محافظة عكار مما يشد ويوطّد  أواصر الصداقة والعلاقة بين أبناء هذه البلدات.وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية السيئة لدينا أمل بقيامة لبنان .مسيرة نادي عندقت انطلقت فعلياً منذ سنوات قليلة عبر المنشآت الرياضية التي دشّناها العام الفائت وسنواصل تنظيم الدورات وسنكون على موعد الشهر المقبل مع دورة لكرة القدم بمشاركة عدد من البلدات على ملاعب النادي.ايماننا كبير بالرياضة ونسعى كنادي عندقت الى تطوير الرياضة في البلدة والجوار.أتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورتين ومبروك للفرق الفائزة".
 
ثم سلّم حنا قميص النادي التي تحمل اسم اللاعب الراحل انطوني بربر الى والد ووالدة الراحل وسط تصفيق الحضور.بدورهما،وجّه والدا الراحل الشكر الى نادي عندقت والى رئيسه تاني حنا  على بادرة النادي بتسمية الدورة باسم أنطوني بربر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout