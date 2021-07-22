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نجوم برشلونة يرفضون مقترح إدارتهم التوقيع مع ميسي

22
JULY
2021
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أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن نادي برشلونة لكرة القدم عقد اليوم الأربعاء اجتماعا مع وكلاء عدد من نجوم الفريق، في محاولة للاتفاق على خفض الأجور.
 
وألزمت رابطة "الليغا" الإسبانية، نادي برشلونة بتخفيض فاتورة رواتب لاعبيه، إذا أراد تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
ووفقا لصحفية "سبورت"، فإن المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني التقى بممثلي الرباعي جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس، للتفاوض حول تخفيض أجورهم.
 
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الاجتماع خرج بنتيجة سلبية على عكس رغبة الإدارة، إذ لم يقبل الوكلاء مبدئيا تخفيض رواتب عملائهم.
 
وأكدت "سبورت" أن برشلونة قدم عرضين للاعبين الأربعة أولهما تخفيض أجورهم، لكنهم رفضوا عبر الوكلاء، فاضطر النادي لتقديم العرض الثاني وهو المساومة بتجديد عقودهم في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
 
وأضافت أنه في الوقت الحالي تجمدت الأمور في ظل رفض اللاعبين فكرة تخفيض الأجور.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة التالية قد تشهد تدخل الرئيس خوان لابورتا، لمحاولة إقناع اللاعبين
روسيا اليوم
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