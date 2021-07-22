living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيغو: رئيس ريال مدريد اعتذر لي بعد التسريبات الأخيرة

22
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتبر نجم ريال مدريد السابق، لويس فيغو، أن قضية التسريبات التي نشرت مؤخرا لرئيس الريال، فلورنتينو بيريز، والتي ينتقد فيها عددا من نجوم النادي السابقين، قد انتهت بعد اعتذار بيريز.
 
وقال النجم البرتغالي المعتزل، الذي لعب في صفوف ريال مدريد بين العامين 2000 و2005، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن الأحاديث الخاصة قد تحتوي على عبارات خارجة عن السياق. لقد تحدثت معه (بيريز)، واعتذر لي، ولهذا فالقضية منتهية".
 
وأضاف فيغو: "لقد اعتذر لي بيريز في محادثة خاصة، ولهذا فالأمر انتهى".
 
وكانت صحيفة "El Confidencial"، نشرت  تسجيلات صوتية لبيريز تعود إلى الفترة بين 2006 و2012، ينتقد فيها بطريقة مهينة أساطير النادي الملكي، أمثال الحارس إيكر كاسياس، وراؤول غونزاليس، ولويس فيغو، والمدرب البرتغالي مورينيو، إضافة  لكريستيانو رونالدو.
 
وقال بيريز عن فيغو في التسريبات: "فيغو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواة، إنهما أسوأ لاعبين".
 
وجاءت هذه التسريبات في وقت يتعرض فيه بيريز لانتقادات شديدة بسبب دوره البارز في الجهود المبذولة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي المرفوض من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout