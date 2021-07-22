تايكواندو: مشاركة ادارية وتحكيمية في أولمبياد طوكيو

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أعلن الاتحاد اللبناني للتايكواندو عن مشاركة أمين سرّه وعضو لجنة الاتحاد الدولي للتايكواندو لذوي الاحتياجات الخاصة الماستر مارك حرب في دورة الألعاب الأولمبية للبارا

( 2020 Paralympics) التي ستقام بين 24 آب المقبل الى 5 ايلول المقبل بطوكيو(اليابان) بعد ان تم تأجيلها العام الماضي بسبب وباء كورونا بعد تعيينه من قبل رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الدكتور شونغ وون شو.

ويأتي تعيين الماستر مارك حرب بعد الكفاءة التي اظهرها منذ تعيينه اميناً للسر في الاتحاد اللبناني في خريف العام 2016 ومن خلال العمل الاداري الاحترافي وحسن التنظيم في جميع البطولات وعلى رأسها منصب مدير بطولة آسيا للكبار بالتايكواندو التي استضافها لبنان بنجاح كبير في حزيران الفائت. كما تمّ تعيينه مديراً لبطولة بيروت المفتوحة في نسخاتها الثلاث اعوام 2018 و2019 و2021، وهو حائز أيضاً على شهادة مندوب فني.

كما أعلن الاتحاد اللبناني عن تعيين نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني والمحاضر الدولي المعتمد من الإتحاد الدولي للعبة و الحائز ايضا على شهادة مندوب فني الماستر دانيال خوراسانجيان للمشاركة ضمن الجهاز التحكيمي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو(اليابان) التي ستنطلق الجمعة 23 تموز الجاري وتختتم في 8 آب المقبل بعد تأهله من بين أفضل 30 حكماً من كل القارات لقيادة مباريات مسابقة التايكواندو التى ستقام من 24 لغاية 27 تموزالجاري

ويأتي تعيين خوراسانجيان بعد الانجازات التي حققها . ففي شهر نيسان من العام 2019 تم اختيار خوراسانجيان للمشاركة في المعسكر المخصص للحكام الدوليين و الذي بلغ عددهم 260 حكما دوليا من اصل 8000 حكماً حول العالم حيث خضعوا لأصعب التدريبات خلال المعسكرات و تم اختيار افضل 50 حكما من ال 260.

وشارك خوراسانجيان من بين افضل خمسين حكم في ثلاث جوائز كبرى و تصفيتين قاريتين (افريقيا، اوروبا) و خضعوا للتقييم في أدق التفاصيل . و في تاريخ 31 ايار الفائت تم الاعلان عن لائحة الحكام النهائية حيث تم اختيار خوراسانجيان ضمن افضل 30 حكم أولمبي سيشاركون في قيادة مباريات التايكواندو في الاستحقاق الأولمبي .

يشار ان "في جعبة" خوراسانجيان خبرة كبيرة في التحكيم و في رصيده اكثر من 250 بطولة دولية و أولمبياد الشباب عام ٢٠١٨ و انجازات عالمية و قارية عدة و قد تأهل مرتين ضمن افضل 50 في دورتي الالعاب الاولمبية لندن- 2012 و ريو دي جينيرو- 2016.

وفي هذا السياق، هنأ رئيس الإتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفه أمين سر الاتحاد الماستر مارك حرب و الماستر دانيال خوراسانجيان و الهيئة الادارية وعائلة اللعبة بهاتين المشاركتين اللتين تأتيان على رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان و تمنى لهما التوفيق في مهامهما .و أكد الدكتور ظريفه على أهمية مشاركة لبنان ادارياً وتحكيمياً في اقوى و ارقى بطولة: الألعاب الأولمبية الصيفية - طوكيو 2020.