صور.. مشجع مسن وثق جميع أهداف ميسي بخط اليد في دفتر

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أصبح هرنان ماسترانغيلو البالغ عمره مئة عام حديث الساعة في الأرجنتين بعد أن كشف حفيده جوليان لوسائل إعلام أن جده قام بتوثيق جميع أهداف ليونيل ميسي لاعب برشلونة بخط اليد في دفتر لسنوات طويلة.

وجذبت هواية ماسترانغيلو، الذي يعمل في صناعة الشوكولاتة، أنظار وسائل الإعلام والنجم الأرجنتيني نفسه.

وسجل ميسي، الذي احتفل مؤخرا بالفوز بكأس كوبا أميركا لكرة القدم مع الأرجنتين، مقطع فيديو وأرسله إلى ماسترانغيلو مع رسالة شكر.

وقال ماسترانغيلو لرويترز: "سعيت لتوثيق كل الأهداف التي سجلها ميسي. تابعته بشغف. أتابع كل المباريات وإذا لم تسنح لي فرصة مشاهدة أي مباراة فانني أعرف نتيجتها من حفيدي".

ولا يحب ماسترانغيلو استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ودأب على تسجيل أهداف ميسي بخط اليد حيث كان يكتب تاريخ المباراة واسم الفريق المنافس ليوثق أكثر من 700 هدف سجلها ميسي خلال مسيرته.

وحين علم ميسي بهذه القصة خلال مشاركته في كأس كوبا أميركا تلقى حفيد ماسترانغيلو اتصالا هاتفيا من أحد أقرباء النجم الأرجنتيني يشكره وأرسل له الفيديو.

وقال ميسي في مقطع الفيديو: "مرحبا هرنان.. سمعت قصتك. لا أكاد أصدق أنك سجلت أهدافي بهذه الطريقة، حتى أنا لم أحتفظ بسجل أهدافي مثلما فعلت أنت، لذلك أردت أن أرسل لك عناقا كبيرا وأشكرك على ما تفعله، أراك لاحقا وإلى اللقاء".

وغلبت المشاعر ماسترانغيلو حين وصله الفيديو وهو يجلس في منزله في ضواحي بوينس أيرس.

وقال: "لا أعتقد أن ميسي قال هذا الكلام للكثير من الناس".