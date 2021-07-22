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استبعاد عداءة عراقية من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

22
JULY
2021
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أفاد رئيس البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد طوكيو، هيثم عبد الحميد، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعد العداءة دانه حسين من المشاركة حسب قواعد مكافحة المنشطات، بسبب نتائج الفحوصات التي خضعت لها أثناء مشاركتها في بطولة العرب الأخيرة، وأثبتت تناولها مواد محظورة.
 
وذكر عبد الحميد في اتصال مع وكالة فرانس برس من العاصمة اليابانية طوكيو: "تم استبعاد العداءة دانه حسين لوجود قضية بهذا الشأن".
 
وتسلمت اللجنة الأولمبية العراقية رسالة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى لإبلاغه بالاستبعاد الذي وصف بأنه جاء وفق القواعد العالمية لمكافحة المنشطات، ويلزم العداءة بالإيقاف والتعليق المؤقت عن كل المشاركات الخارجية، بما فيها أولمبياد طوكيو اعتبارا من 16 يوليو الجاري حتى البت في هذه القضية".
 
وحصلت حسين على ذهبية سباق 200 م في بطولة العرب الأخيرة في تونس في يونيو الماضي، مسجلة رقما عربيا جديدا قدره 22.50 ثانية.
 
وأكد مصدر في الاتحاد العراقي لألعاب القوى أن "العداءة حسين خضعت لسلسلة فحوصات مختبرية أثناء مشاركتها في بطولة العرب وخضعت لعملية تجميل في الأنف قبل مغادرتها إلى تونس، ويتوقع أن مواد طبية وعلاجات تسببت في ذلك من دون معرفة تأثيرها".
 
ويشارك العراق في أولمبياد طوكيو بأصغر بعثة في تاريخ مشاركاته، إذ يضم الوفد ثلاثة رياضيين بعد استبعاد حسين، وهم محمد رياض (التجديف) وفاطمة عباس (الرماية، المسدس الهوائي 10م) وطه حسين (ألعاب القوى، 400م).
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