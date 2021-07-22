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بايرن يضع سقفا لرواتب لاعبيه.. ونجم واحد على القمة

22
JULY
2021
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كشفت مصادر صحفية أن إدارة بايرن ميونيخ الألماني وضعت سقفا لرواتب لاعبي الفريق، بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه أي منهم بأي حال من الأحوال حاجز الـ20 مليون يورو سنويا.
 
ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الحد الأعلى المذكور للرواتب سيحصل عليه لاعب واحد فقط، هو نجم هجوم الفريق ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي.
 
وتقسم القواعد الجديدة رواتب لاعبي الفريق البافاري إلى 4 فئات، الأولى تضم النجوم الذين تتراوح أجورهم بين 15 و20 مليون يورو، وتضم ليفاندوفسكي وحارس المرمى العملاق مانويل نوير وتوماس مولر وليروس ساني، بينما سيلحق بهم جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا وكينغسلي كومان في حال تجديد عقودهم.
 
أما الفئة الثانية لدى بطل الدوري الألماني، فتتراوح رواتب لاعبيها بين 10 و15 مليون يورو، وتضم حاليا نجوما مثل كيميتش وكومان وسيرجي غنابري.
 
وتضم الفئة الثالثة لاعبين أجورهم بين 5 و10 ملايين يورو، مثل نيكلاس سولي وغوريتسكا، أما الرابعة فللاعبين الذين يتقاضون أقل من 5 ملايين يورو.
 
ويتخذ بايرن سياسة ترشيد نفقات منذ أزمة فيروس كورونا، التي عصفت بقطاع الرياضة في العالم وأغرقت عددا كبيرا من أندية كرة القدم في الديون.
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