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عقبة وحيدة تمنع الجزائري محرز من الانتقال إلى عملاق إسبانيا

21
JULY
2021
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أكدت وسائل إعلام إسبانية، دخول مانشستر سيتي في مفاوضات رسمية من أجل تحويل جناحه الجزائري رياض محرز إلى العملاق الإسباني برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 
وستكون الصفقة بمثابة هدية حقيقية للجناح الجزائري الطائر، الذي يعتبر مشجعا وفيا للفريق الكتالوني، وكان يحلم بارتداء قميصه منذ سنوات مضت.
 
وكشف "راديو كتالونيا"، أن إدارة مانشستر سيتي ونظيرتها في برشلونة تدرسان إمكانية إبرام صفقات تبادلية في الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفهما قبل الموسم الجديد.
 
وأوضح المصدر ذاته، أن مانشستر سيتي وضع اسم محرز، ورحيم سترلينغ، وإيمريك لابورت، على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى استعداد الفريق الإنجليزي  لدراسة جميع المقترحات المقدمة من الطرف الإسباني بشأنهم.
 
ولكن موقع "fennecfootball"، استبعد انتقال محرز أو حتى إتمام أي صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي هذا الصيف.
 
وأرجع الموقع سبب صعوبة إبرام أي صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وبرشلونة في الوقت الحالي، لارتفاع أجور نجوم "السيتي" المرتبطين بالانتقال إلى الفريق الكتالوني، حيث تتجاوز بكثير الحد الأقصى للأجور الذي حددته رابطة الدوري الإسباني.
 
فمحرز على سبيل المثال، يتقاضى حاليا في مانشستر سيتي أجرا سنويا قدرها 10.4 ملايين يورو، وهناك 10 لاعبين حاليين فقط في برشلونة يتقاضون أكثر منه.
 
وأشار "fennecfootball"، إلى أن برشلونة
يعاني من مشكلة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، وهو يجعله عاجزا حتى الآن من تسجيل العقد الجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
يذكر أن محرز البالغ عمره 30 عاما، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023.
روسيا اليوم
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