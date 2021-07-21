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ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي": الحياة دوارة

21
JULY
2021
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بعد أيام على الواقعة، علق مدافع منتخب كولومبيا ياري مينا على اللقطة التي جمعته بزميله السابق في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.
 
وخلال مباراة كولومبيا مع الأرجنتين في نصف نهائي "كوبا أميركا"، سخر ميسي من مينا بعد أن أهدر ركلة ترجيح، أهدت الفوز لمنتخب "راقصي التانغو" قبل أن يكمل مشواره ويتوج باللقب.
 
وقال ميسي لمينا بعد أن أهدر الأخير الركلة: "لماذا لا ترقص الآن؟"، في واقعة رصدتها الكاميرات وحققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل.
 
إلا أن مدافع إيفرتون الإنجليزي بدا متسامحا تماما مع السخرية التي تعرض لها من أسطورة الأرجنتين، وكشف أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه ميسي.
 
وقال مينا في حدث استضافته منظمته الخيرية في بلدة غواتشين مسقط رأسه: "ما حدث مع ليو شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة. هذه هي كرة القدم".
 
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية: "الحياة دوارة وتتيح فرصا للانتقام، لكنني هادئ لأنني أعرف أن ليو شخص رائع".
 
وقال: "التقيته في برشلونة، وأشكره على الدعم الذي قدمه لي وسأحترمه دائما".
 
ولعب مينا (26 عاما) إلى جوار ميسي في برشلونة لمدة 6 أشهر عام 2018، إلا أنه انتقل إلى إيفرتون بحثا عن فرصة للعب أساسيا.
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