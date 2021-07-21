اليابان.. كورونا يتمدد في قرية الأولمبياد

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قبل ثلاثة أيام من افتتاح أولمبياد طوكيو، أعلنت السلطات اليابانية، الثلاثاء، إصابة خامسة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية.

وقالت السلطات اليابانية إن الإصابة تعود الى مدرب منتخب تشيكيا لكرة الطائرة الشاطئية النمساوي سيمون ناوش، وفق "فرانس برس".

ويأتي الإعلان عن إصابة ناوش بعد يوم على الكشف عن إصابة أحد لاعبيه بالفيروس وهو أوندري بيروشيتش، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية بـ"كوفيد-19" في القرية الأولمبية إلى خمس وإلى 72 متعلقة بالألعاب أُعلِن عنها حتى الآن.

وكانت السلطات أعنلت، الأحد، عن ثلاث إصابات بالفيروس في القرية الأولمبية تعود الى لاعبَين ومحلّل فيديو في منتخب جنوب إفريقيا للرجال في كرة القدم.

وقال طبيب الفريق الأولمبي التشيكي مارتن دوكتور في بيان: "نعلم الآن على الأقل بأن الاختبارات المنتظمة تعمل وتكشف الحالات الإيجابية منذ البداية. إنه أمر مؤسف بالنسبة لنا لكننا سنتعامل معه".

وذكر الفريق التشيكي أن ناوش غادر القرية الأولمبية للدخول في حجز صحي، وأن أي شخص خالطه سيعزل نفسه.

وبدوره، قال المدرب النمساوي "بسبب حالات سابقة في فريقنا، حاولنا توخي الحذر الشديد. للأسف لم ينجح الأمر لكني سعيد حقاً لأني دخلت في العزل قبل أن أعرض مشاركة شخص آخر في الألعاب للخطر".

وكشفت اللجنة الأولمبية التشيكية السبت عن حالة إيجابية أخرى تعود الى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند الوصول إلى طوكيو استعداداً لبدء الألعاب الجمعة المقبل بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات الفيروس.

وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أغسطس.