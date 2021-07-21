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تونس.. السباح الملولي يتراجع عن الانسحاب من أولمبياد طوكيو

21
JULY
2021
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أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية، في بيان الثلاثاء، أن السباح أسامة الملولي تراجع عن الاعتزال، وسيشارك رسميا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. 
 
 
ونشر أسامة الملولي على صفحته الرسمية صورة تجمعه مع رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان.
 
وأكد تعهد بوصيان له بتصفية الإشكال بينه وبين الجامعة التونسية للسباحة، بعد أولمبياد طوكيو، وأصر عليه بالمشاركة في نهائي الماراثون يوم 5 أغسطس القادم.
 
وعبّر الملولي عن امتنانه للجنة الأولمبية على "التدخل الدبلوماسي والروح الرياضية العالية التي إن تقدمت لا ترد ولا ترفض"، حسب تدوينة له.
 
وأعلن السباح الملولي، الفائز بذهبيتين أولمبيتين، عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو التي تفتتح الجمعة.
 
وأرجع الملولي قراره إلى خلاف قضائي مع الاتحاد المحلي للعبة الذي رفع دعوى ضد ابن الـ37 عاماً وأجبره على المثول أمام المحكمة، وفق "فرانس برس".
 
ويقاضي الاتحاد الملولي، بطل العالم لسباق 1500م حرة لعامي 2008 و2009، بسبب استخدام المبالغ المخصصة في إطار عقد بينهما قيد التنفيذ منذ 1999.
 
وتوترت علاقة الملولي بالاتحاد التونسي للسباحة على خلفية قيمة المنح المالية المرصودة له للتدرب استعداداً للمنافسات العالمية.
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