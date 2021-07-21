أرسنال يلغي جولة في الولايات المتحدة ويشرح الأسباب

A + A -

ذكرت شبكة سكاي سبورتس، الثلاثاء، أن أرسنال ألغى جولة كان يعتزم القيام بها في الولايات المتحدة، قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد اكتشاف عدد قليل من حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان من المقرر أن يسافر أرسنال إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للمشاركة في كأس فلوريدا بجانب إيفرتون، منافسه في الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي وميوناريوس الكولومبي.

وقال منظمو البطولة في بيان: "نحن على دراية بتقارير وسائل الإعلام اليوم. نحن على اتصال دائم بالأندية الأربعة من أجل إقامة بطولة ناجحة في أجواء آمنة للمشاركين والجماهير".

وكان من المقرر أن يتقابل أرسنال مع إنتر يوم الأحد مع احتمال مواجهة الفائز من مباراة إيفرتون وميوناريوس في 28 يوليو.

ولن يسافر لاعب وسط إيفرتون فابيان ديلف مع الفريق إلى أورلاندو "كإجراء احترازي بعد أن خالط شخصا مصابا بكوفيد-19" وفقا لبيان أصدره النادي المنافس في الدوري الإنجليزي.

وقال إيفرتون إن ديلف سيستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد بمجرد انتهاء فترة العزل الذاتي.

وبدأ فريق المدرب ميكل أرتيتا استعداداته للموسم الجديد في اسكتلندا، وخاض مباراتين خسر في واحدة 2-1 أمام هايبرنيان وتعادل في الثانية 2-2 مع رينجرز.

واحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي ويستهل مشواره في موسم 2021-2022 خارج ملعبه أمام برنتفورد الصاعد حديثا في 13 أغسطس.