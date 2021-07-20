ريال مدريد يعير إبراهيم دياز إلى ميلان

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انضم المهاجم الشاب الإسباني المغربي الأصل إبراهيم دياز من ريال مدريد إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عامين، بحسب ما أعلن الناديان الاثنين.

وأكد وصيف الدوري الإيطالي الموسم المنصرم في بيان "التعاقد مع براهيم عبد القادر دياز من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة عامين".

ونقلت "فرانس برس" عن البيان "يربط العقد اللاعب مع روسونيري حتّى 30 يونيو 2023".

وأمضى دياز ثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى العاصمة الاسبانية في ونيو 2019 مقابل 17 مليون يورو، حيث سجل هدفين في 21 مباراة بقميص النادي الملكي.

غادر ملعب "سانتياغو برنابيو" إلى ميلان في الموسم الماضي معاراً، وسجل سبعة أهداف في 39 مباراة لفريق شمال إيطاليا.

وحصل المهاجم الشاب، البالغ 21 عاماً، مع ميلان على القميص الرقم 10 خلفاً لصانع الألعاب التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو المغادر إلى صفوف جاره إنتر بطل الـ "سيري إي" في صفقة حرة.