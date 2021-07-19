ATCL نظّم الجولة الأولى لـبطولة "الدريفت" الألقاب لمسعد وصالحة وزوقي وسرحال وقاعي

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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ( ATCL) الجولة الأولى من بطولة لبنان في الانجراف (الدريفت) للعام الجاري برعاية اطارات "لينغ لونغ " في "المزار موتور بارك" (كفردبيان) بمشاركة 48 سيارة وسط اجراءات وقائية صارمة من وباء "كورونا".وفي التفاصيل، احرز اكزافييه مسعد لقب فئة المحترفين وراني صالحة لقب فئة السيارات المعدّلة بنسبة كبيرة ومايك زوقي لقب فئة الهواة ومحمد سرحال لقب فئة الهواة للسيارات المعدّلة.وكان الصراع محتدماً في فئات المحترفين والسيارات المعدلة بنسبة كبيرة وفئة الهواة.واحرزت كارين قاعي كأس السيدات.

وفي ما يلي اسماء الفائزين في كافة الفئات:

*فئة المحترفين

1-اكزافييه مسعد على نيسان 350 زد: 270 نقطة

2-اوليفر الكك على بي ام دبليو اي 46 :257 نقطة

3-مشعل كوكب 325 أي :248 نقطة

* فئة السيارات المعدّلة بنسبة كبيرة(hybrid)

1-راني صالحة على بي أم دبليو اي 36 :210 نقطة

2-فضيل جوهري على بي ام دبليو 318 أي: 205 نقاط

3- محمد سليم على بي ام دبليو ام3 :195 نقطة

*فئة الهواة (street)

1- مايك زوقي على نيسان 350 زد : 185 نقطة

2-اميل زهرا على نيسان 350 زد :170 نقطة

3-فادي حسون على نيسان 350 زد :135 نقطة

* فئة الهواة للسيارات المعدّلة( (street modified

1-محمد سرحال على شيفروليه كامارو :235 نقطة

2- جورج تنوري على نيسان 350 زد :140 نقطة

3-محمد جعفر على نيسان 350 زد:20 نقطة

*كأس السيدات

1-كارين قاعي على نيسان 350 زد

وتألفت لجنة الحكام من جان بيار نصرالله وميشال زغيب ويوسف باسيل.

وفي الختام، وزّع ممثل الاتحاد الدولي للسيارات (الفيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنسق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم عماد لحود ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق مارك حايك ومسؤولو المسابقة الجوائز على الفائزين.

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