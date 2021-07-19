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دعت اللجنة الادارية لنادي التعاضد الرياضي (المزرعة- بيروت) اعضاء الجمعية العمومية للنادي الى جلسة تُعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت المقبل الواقع فيه 24 تموز الجاري في مقر النادي لانتخاب لجنة ادارية جديدة للنادي مؤلفة من 11 عضواً وذلك عملاً بالنظام الداخلي للنادي (المادة العاشرة).

يشار الى ان تحديد الموعد الجديد للانتخابات أتى بعد عدم اكتمال النصاب(الثلثين) في الجلسة الاولى السبت الفائت بعدما حضر 25 عضو من اصل 54 سددوا اشتراكاتهم.وسيكون النصاب في جلسة السبت المقبل النصف زائد واحد.

ودُعي جميع الأعضاء المنتسبين الى النادي لتسديد اشتراكاتهم قبل الانتخابات.

وذُيّل البيان بتوقيع رئيس النادي جورج مرشد مجدلاني وامين السر اميل حتّي .