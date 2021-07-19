بطولة الفئات العمرية في الكونغ فو اللقب لبودا والأنطونية وصيفه ومادنيس ثالثاً

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اختتم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو روزنامته السنوية باقامة بطولة الفئات العمرية في أسلوبي القتال الحر والقتال الوهمي واللذين يشملان كل الأساليب الصينية في الفنون القتالية .

وجرت بطولة لبنان للفئات العمرية على ملاعب نادي بودا – ادما في اسلوب الكيندا واللايت ساندا بحضور رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وامين السر بسام نهرا واهالي اللاعبين واللاعبات .

شارك في البطولة 130 لاعب ولاعبة من جميع الأندية المنضمة الى عائلة الاتحاد وقد حل في المرتبة الاولى نادي بودا ادما والانطونية بعبدا وصيفه ومادنيس زحله ثالثاً.

بداية النشيد الوطني اللبناني بعدها كلمة نصير الذي شكر الأهالي على التضحيات الذي يقدمونها لأولادهم في هذه الظروف التي يمر فيها الوطن ان من الناحية الاقتصادية او الصحية أو السياسية وحضّهم على ممارسة الرياضة.

بدوره، تحدث نهرا فوجّه كلمته الى الناشئين قائلاً "انتم مستقبل الرياضة في لبنان وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم من هنا نؤكد اهمية هذه البطولة واعطائها كل الجهود الكافية من قبل المدربين من الهيئة الادارية للاتحاد".

واتت النتائج كالتالي:

6-7سنوات

20كلغ

1- جان الخوري - بودا أدما

2- وسام خوري - ريسبيكت

3- محمد السعد - أمن عام

3- جاد كيروز أمن عام

25كلغ

1- رين سابا - ريسبيكت

2- ندى عبدالباقي - أنطونية بعبدا

25كلغ

1- أنطوني كارا - بودا أدما

3- يوري فريري - شاولين

30كلغ

1- ميشال خليل - بودا أدما

2- جو خليل - ريسبيكت

8-9 سنين

20كلغ

1- فرنسوا حنا - شاولين

2- كيفن زغيب - شاولين

3- جاد سابا - شاولين

4- مال دياب أمن عام

25كلغ

1- جورج بو عيسى - شاولين

2- راي روكز - بودا ادما

3- جيوفاني عاصي بودا أدما

4- موسى عماش أنطونية بعبدا

30كلغ

1- كريس ونّس - انطونية بعبدا

2- ميكا فياض - بودا أدما

3- تايم دباس - أنطونية بعبدا

3- جان بلعه - أنطونية بعبدا

35كلغ

1-غابي شهاب - الشاولين

2-مارغيريتا ضومت - بودا ادما

40كلغ

1- أنطونيو ضومط - شاولين

2- أيليا ضومط - بودا

3- ادم بلطجي بودا أدما

45كلغ

1- أحمد جمعة - بودا أدما

2- تيو روميه - شاولين

راين خوري - ريسبيكت

50كلغ

1- روى بو فيصل - بودا أدما

2- تونيا شلهوب - ريسبيكت

10-11 سنة

30كلغ

1-عبدالرحمن ياسين - انطونية بعبدا

2- حسام بو هيكل - أنطونية بعبدا

3- سيرج حنا - أنطونية بعبدا

3- مارفن قصيفي - بودا أدما

35كلغ

1-عبد الحاج - أنطونية بعبدا

2- يوسف عامر - أنطونية بعبدا

3-محمود مصطفى

4- أنطوني فخري - بودا أدما

40كلغ

1- أدولفو بو حرب - سيدة اللويزة

2- محمد غزال - بودا أدما

3- روميو عبود - أنطونية بعبدا

45كلغ

1-كيفين حبشي - بودا أدما

2- كريم كنعان - بودا أدما

3- محمد كريم - أمن عام

3- خليل كريم بودا أدما

50كلغ

1- مهدي علي حمدون - بودا ادما

2- شربل غبيرا - شاولين

3- داني كنعان بودا ادما

12-13 سنة

45كلغ

1- شربل أبو ضاهر- الشبيبة الشياح

2- أميليو عيسى - بودا ادما

3- أحمد السهيلي - بودا أدما

50كلغ

1-محمود حمصي - بودا ادما

2- حسين برق - بودا أما

3- دافيد ساسين - الشاولين

3- جود شيت - أمن عام

55كلغ

1- نور دياب - بودا أدما

2- سمير بلطجي - بودا أدما

3- كابي دوماني - الشاولين

14-15سنة

50كلغ

1- جو نخله - سيدة اللويزة

2- رواد أحمد - بودا أدما

55كلغ

1- أيدن هاين - بودا ادما

2- جاد داوود - سيدة اللويزة

3- يورغو حمصي - بودا أدما

80كلغ

1- جوليان مطر - سيدة اللويزة

2- يوسف أبي عقل

16-17سنة

60كلغ

1- منى بلعة - الشبيبة الشياح

2- ميراي متى - بودا ادما

3- بيترا جرجس - الشاولين

60كلغ

1-حسان ملحم - بودا أدما

2- ستيفن نعمي - الجمهور الرياضي

3-جان نادر

65كلغ

1- كريس درغام - الجمهور

2- عبدالله هزيمه - أنطونية بعبدا

70كلغ

1- كريس زغيب- مادنيس زحله

2- روبن سابا - ريسبيكت

3- رام شيت - بودا أدما

75كلغ

1- يزن سعدية

2- ألان ايوب - بودا ادما

80كلغ

1- ايلي تنوري - مادنيس زحله

2- ميشال متى - بودا أدما

3- علي ابو زيدان -مادنيس زحل

وبعد اصدار النتائج وزعت الشهادات على الفائزين والفائزات من قبل رئيس واعضاء الاتحاد..

أشرف على التحكيم رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي ايلي بيطار مع الحكم الدولي فيكتور حداد والحكام جورج شماس ، نجوى عيسى ، شربل ونّس ، جورج كرم و روني درغام .

أشرف على التنظيم رئيس لجنة التنظيم فارس الخوري مع فريق عمله.