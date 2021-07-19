بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات والفئات العمرية

A + A -

ينظّم الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للسيّدات والرجال لعام 2021 بين 1 و7 آب المقبل وبطولة لبنان للفئات العمرية بين 14 و21 آب المقبل.

وحدّدت آخر مهلة للمشاركة لفئتي الرجال والسيدات قبل الاثنين المقبل الواقع فيه 26 تموز الجاري.اما آخر مهلة للمشاركة ببطولة الفئات العمرية فحددّت قبل الخامس من آب المقبل.

وحدّد رسم الاشتراك بالبطولة بمبلغ مائة الف ليرة لبنانية للفريق الواحد لبطولتي السيّدات والرجال تسدّد عند تسليم قسيمة الاشتراك.

للتسجيل ولمزيد من المعلومات الاتصال بأحد الأرقام التالية:

324970/03 - 988916/03 - 651980/03