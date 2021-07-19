دورة تصنيف بكرة الطاولة سعد الدين الهبش للرجال وتاليا عازار للسيدات

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بغية إختيار المنتخب الذي سيشارك في بطولة آسيا التي تستضيفها قطر خلال شهر أيلول المقبل، أقام الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة دورة تصنيف للاعبين واللاعبات الثمانية الأوائل في نادي المون لاسال -عين سعاده. وخلال المسابقة، تعرّض اللاعب روك حكيم في بداية مباراته الأولى لإصابة بالغة في يده أجبرته على الإنسحاب من المنافسة. وقد جاءت النتائج كالآتي:

السيدات

في فئة السيدات ،حلّت أولى تاليا عازار(انترانيك بيروت)بسبعة إنتصارات ، الثانبة ليتيسيا عازار (انترانيك بيروت) بستة إنتصارات، الثالثة مريم الهبش(الأهلي صيدا) بخمسة إنتصارات ،الرابعة جينيفر خيّاط (لاعبة حرّة) بأربعة إنتصارات والخامسة فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) السادسة ليا عسّاف (الندوة القماطيّة) بإنتصارين، السابعة ميساء بصيبص(الأدب والرياضة -كفرشيما) بإنتصارين ، الثامنة نويل كشيشيان (هومنتمن بيروت) وإنسحبت من التصنيف.

الرجال

ولدى الرجال، حلّ سعد الدين نور الهبش (انترانيك بيروت) في المركز الأوّل بسبعة إنتصارات فيما حلّ محمد نور الهبش (انترانيك بيروت) في المركز الثاني بخمسة إنتصارات وحسن شبيب (الجنوب تول) ثالثاً بخمسة إنتصارات والرابع هلال مختار (الفادي الأقدس) بثلاثة إنتصاراث والخامس أحمد مصطفى حرب (الجيش اللبناني) بثلاثة إنتصارات والسادس غالب فحص (الرياضي غزير) بثلآثة إنتصارات فالسابع محمد حميّه (الغدير جبشيت) بإنتصارين و انسحاب روك حكيم (الفادي الأقدس) بسبب الإصابة.

أشرف على المباريات الحكم العام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنّية فادي القسّيس ، الحكمان الدوليان ربيع جرجس ومصطفى الدقدوقي والحكام الإتحاديون راما دعبول، سينتيا غصن، ريم دمج، دانا شحيمي، إيلي سليمان و فادي تابت.