رماية: طنّوس الخوري بطل المرحلة الثانية من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ)

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثانية من بطولة لبنان في الرماية على الأطباق من الحفرة الأولمبية للفئة (أ) والتي اجريت في حقل نادي طوني وازن للرماية.شارك في المسابقة 39 رامياً . حضر المسابقة رئيس النادي المضيف عبدو وازن وعدد من المهتمين .وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-طنوس الخوري : 114/125

-سركيس موسى : 113/125

-جورج الجاموس : 108/125

-ناصيف سليمان : 105/125

-ماريو قزحيا : 104/125

-أشرف علّوش : 104/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدةعلى 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى .ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

- المركز السادس: الرامي أشرف علوش اذ حصل على 15 من أصل 25

- المركز الخامس: الرامي ناصيف سليمان اذ حصل على 19 من أصل 30

- المركز الرابع :الرامي ماريو قزحيا اذ حصل على 26 من أصل 35

-المركز الثالث : الرامي جورج الجاموس اذ حصل على 30 طبق من أصل 40

-المركز الثاني:الرامي سركيس موسى اذ حصل على 35 من اصل 50

وأحرز المركز الاول الرامي طنوس الخوري وحصل على 38 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم جوزيف حنا .