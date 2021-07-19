السماح لثنائي السباحة الروسية بالمشاركة في أولمبياد طوكيو بعد تبرئتهما من تهمة المنشطات

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أعلن رئيس الاتحاد الروسي للسباحة فلاديمير سالنيكوف يوم الأحد أن السباحين ألكسندر كوداشيف وفيرونيكا أندروسينكو سيشاركان في أولمبياد طوكيو بعد تبرئتهما من تهمة تعاطي المنشطات.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة FINA، قد أعلن الأربعاء الماضي، إيقاف كوداشيف وأندروسينكو بشكل مبدئي، بعد تأهلهما للمشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب شكوك بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات، بعد تقديم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA أدلة من المعلومات المسترجعة من معمل موسكو السابق لمكافحة المنشطات تشير إلى انتهاك الثنائي للوائح مكافحة المنشطات.

وطعن الاتحاد الروسي للسباحة بقرار الإيقاف المؤقت لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) التي أقرت اليوم براءة الثنائي.

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي للسباحة التزامه بقرار (كاس) وسمح للثنائي الروسي بالمشاركة في الأولمبياد.

ويستعد كوداشيف البالغ 25 عاما والفائز بذهبية 200 متر سباحة للصدر في بطولة العالم للجامعات في 2019، لمشاركته الأولمبية الأولى. فيما شاركت أندروسينكو البالغة 30 عاما في أولمبياد 2012 و2016، وهي حاصلة على العديد من الميداليات في سباقات التتابع في بطولات العالم وأوروبا.

ويشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت العلم الأولمبي، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.