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هاميلتون يحسم لقب "بريطانيا الكبرى"

19
JULY
2021
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حقق حامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، الأحد، فوزاً مثيراً على أرضه وأمام جماهيره على حلبة سيلفرستون التي استضافت الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا -1، بعدما نجا من حادث جمعه مع سائق ريد بول ماكس فيرستابن في اللفة الأولى، حصل على إثره على عقوبة 10 ثوانٍ.
 
الفوز هو الثاني تواليا لـ"سير" هاميلتون في جائزة بلاده، رافعاً عدد انتصاراته على الحلبة الإنجليزية إلى ثمانية في رقم قياسي، والـ 99 في مسيرة بطل العالم سبع مرات الساعي لفك ارتباطه مع أسطورة الفئة الأولى الألماني ميكايل شوماخر.
 
وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثانياً، فيما أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة مرسيدس بصعوده إلى آخر عتبة على منصة التتويج.
 
سيارات الفوروملا.. عندما تقود صاروخاً !
 
 
في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة لهذا الموسم والتي أقيمت في سيلفرستون:
 
 ترتيب السائقين:
 
ماكس فيرستابن (هولندا) 182 نقطة
لويس هاميلتون (بريطانيا) 150
سيرخيو بيريس (المكسيك) 104
لاندو نوريس (بريطانيا) 101
فالتيري بوتاس (فنلندا) 92
شارل لوكلير (موناكو) 62
كارلوس ساينس (اسبانيا) 60
دانيال ريكياردو (استراليا) 40
بيار غاسلي (فرنسا) 39
سيباستيان فيتل (المانيا) 30
فرناندو ألونسو (اسبانيا) 20
لانس سترول (كندا) 14
استيبان أوكون (فرنسا) 12
يوكي تسونودا (اليابان)
كيمي رايكونن (فنلندا)
انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا)
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